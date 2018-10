Porsche - In caso di sbarco in Borsa | il riferimento è la Ferrari

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Dopo l'Aston Martin, anche laprende lacome punto diindi una quotazione in. La Casa di Zuffenhausen potrebbe essere facilmente valutata "tra 60 e 70 miliardi di euro applicando i multipli di produttori di beni di lusso come la", ha affermato il direttore finanziario Lutz Meschke nel corso di un evento presso il centro di sviluppo di Stoccarda. La decisione spetta al gruppo VW. La Casa tedesca è ovviamente molto più grande della. L'anno scorso ha registrato un margine operativo di oltre il 17% su ricavi per 32,5 miliardi, ma a Maranello sono arrivati a superare il 20% su un fatturato di oltre 3,4 miliardi e gli investitori hanno premiato le performance con un multiplo di quasi 21 volte gli utili attesi per il 2018. Si tratta di valutazioni analoghe a quelle di grandi maison del lusso come la francese Hermes che ...