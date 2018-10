Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 annunciato con tanto di data di

MILESTONE annuncia Monster Energy SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 2 : MILESTONE, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi racing al mondo, e Feld Entertainment Inc., leader globale nell’organizzazione di eventi dedicati al mondo del motorsport e dell’intrattenimento per famiglie, sono lieti di annunciare MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME 2. MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 2 arriva nel 2019 In questo nuovo capitolo, i giocatori potranno ...