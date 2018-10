Migranti senza biglietto cacciati dal treno Salvini | «Gruppo di scrocconi | onore al

Cagliari - Migranti senza biglietto giù da treno : Salvini posta video : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha condiviso su Facebook un video girato su un treno Iglesias - Cagliari in cui una capotreno ha fatto scendere dal vagone alcuni migranti perché senza ...

Migranti senza biglietto giù da treno - Salvini pubblica il video : "Onore al capotreno" : Almeno sette Migranti, tre uomini e quattro donne, una con un bambino in braccio, sono stati fatti scendere dal treno Iglesias-Cagliari da una capotreno che li ha sorpresi senza biglietto. La scena, avvenuta sabato, è stata ripresa con uno smartphone da un altro passeggero e postata su Facebook. Il video è diventato virale quanto è stato rilanciato anche dal vicepremier Matteo Salvini."Questo non lo vedrete nei tigì, ...

Rimpatri di Migranti : niente voli da Berlino senza l'ok del Viminale : In mancanza di un accordo sui cosiddetti 'migranti secondari', le posizioni tra Roma e Berlino restano ancora distanti. A Lione G6 dei ministri dell'Interno -

Perù : Migranti venezuelani potranno entrare nel paese senza l'obbligo del passaporto : ...giudiziarie peruviane hanno accolto il ricorso inoltrato dal Coordinamento nazionale per i diritti umani contro il provvedimento che imponeva ai migranti venezuelani in fuga della crisi politica ed ...

Papa : 'Senza legalità danneggiati gli ultimi - anche i Migranti' : "Quando vengono a mancare la legalità e la sicurezza, sempre sono i più deboli i primi a essere danneggiati". Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza all'Associazione nazionale della polizia di Stato. ...

Aquarius in mare con 58 Migranti e senza bandiera panamense : Roma,, askanews, - I 58 migranti a bordo della nave Aquarius e il suo equipaggio devono attendere ancora qualche giorno prima di poter sbarcare a Malta a causa delle cattive condizioni meteorologiche. ...

Torturate - violentate e senza soldi : donne Migranti tornano dall'inferno dell'Arabia saudita : Dati ufficiali riportano che almeno nove milioni di cittadini bangladeshi lavorano all'estero, in 160 Paesi in tutto il mondo. Quelli che hanno la fortuna di recarsi negli Stati Uniti o in Europa, ...

Migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

Papa Francesco : "Accogliere e integrare i Migranti senza minacciare la propria identità" : "Nei popoli baltici il messaggio sull'apertura è abbastanza avanti. Non ci sono fuochi forti populisti". Sul volo BT7103, che da Tallinn lo riporta a Roma, Papa Francesco incontra i giornalisti per fgare il punto su alcuni temi a lui cari. Si parla del nuovo accordo con la Cina, ma anche della pena di morte e della guerra. Poi, ancora una volta, si finisce per toccare il tema dell'accoglienza. Ma, in questa occasione, Bergoglio invita a farlo ...

Feltri senza freni contro Macron e Migranti. E Striscia trasmette i fuorionda : ... "Io non ce la faccio, ride,, no ragazzi non potete farci questo e dai, vi rendete conto? E' talmente ubriaco che non riesce a parlare un po' di politica. Cioè…Dice delle cose…tipo da libro ...

Migranti - 1 italiano su 3 boccia l'assistenza senza lavoro : Gli italiani dicono "no" all'assistenzialismo dei Migranti senza lavoro. Secondo il sondaggio Uecoop/Ixè sull'atteggiamento che bisognerebbe avere nei confronti degli stranieri, quasi 1 italiano su 3 ...

Ventotene - sindaco : “Senza Migranti scuola chiude. Zingaretti ci ha dimenticato - Salvini non ci ha neanche risposto” : “Voglio fare un appello alla Regione Lazio e soprattutto a Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si e’ dimenticata di noi, ha deciso che dobbiamo morire così”. E’ il drammatico appello pronunciato ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che già un anno fa aveva lanciato la proposta di ...

Portogruaro : 'Bruciamo i Migranti'. Condannati a stare senza Facebook e a leggere libri : Sei mesi senza poter usare Facebook, durante i quali dovranno leggere libri o guardare film sull'immigrazione, scrivendo anche alcune brevi considerazioni sull'argomento. E ancora 200 euro di ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di Migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...