Dell UltraSharp è il primo 49 Ultra Wide con risoluzione QHD

macitynet

: DELL 34 Monitor U3415W UltraSharp Curved [DELL], Giá t?t: 19.138.000 ? - GlobalThai02h5 : DELL 34 Monitor U3415W UltraSharp Curved [DELL], Giá t?t: 19.138.000 ? - GlobalThai02h5 : DELL 34 Monitor U3415W UltraSharp Curved [DELL], Giá t?t: 19.138.000 ? -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Pronto per Mac e PC con USB-C Presentato il monitor professionale49" curvo, ilal mondo in formatoconQHD. Progettato per il multitasking e per ...