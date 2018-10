Conor McGregor | ecco quando potrebbe tornare a combattere

Conor McGregor - tutte le sconfitte : Il mondo delle arti marziali miste, i suoi appassionati sono in attesa ora di sapere se Conor “The Notorius” McGregor potrà tornare a sfidare, per la rivincita, Khabib “The Eagle” Nurmagomedov che lo ha sconfitto nell’Ufc 229. L’attenzione mediatica sarebbe altissima e così il compenso che Khabib potrebbe chiedere per il rematch, forse la borsa più alta nella storia delle Mma. Anche se la sconfitta ...

La grande rissa dopo l’incontro di Conor McGregor : È iniziata dopo che il famoso lottatore di arti marziali miste aveva perso contro il russo Khabib Nurmagomedov e ora potrebbe avere conseguenze per entrambi The post La grande rissa dopo l’incontro di Conor McGregor appeared first on Il Post.

