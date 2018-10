Verso Inter-Milan | Wanda | Lara | Barbora e A San Siro la sfida delle Wags

Stephen Hawking : «A scuola non ero un genio - ho attraversato l'intero uniVerso» : Spero che in futuro, anche quando non sarò più qui, le persone che governano il mondo siano in grado di mostrare creatività, coraggio e leadership. Mi auguro che si dimostrino all'altezza della sfida ...

Inter - Gagliardini sorpresa Verso il derby? : Un'occasione dietro l'angolo. Di quelle speciale per lasciare un segno forte e magari provare a ribaltare le gerarchie. Roberto Gagliardini si scalda in vista del derby, dove è possibile che Spalletti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Giappone-Serbia - inizia la Final Six. L’Italia guarda interessata Verso le semifinali : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa ...

Inter - Ausilio : “Icardi e Brozovic Verso rinnovo. No Modric sì parametri zero” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel corso dell’evento di presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, presso la Humanitas University di Rozzano, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di numerosi temi. Innanzitutto rispondendo a cosa ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di vincere sei […] L'articolo ...

Sci alpino - slalomisti ad Amneville : Manfred Moelgg accusa un’infiammazione. Gigantisti Verso Hintertux : Ultimi giorni di raduno per gli slalomisti azzurri impegnati ad Amneville, in un impianto al coperto nel nordest della Francia dove prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo. Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti lavoreranno in terra transalpina fino al 4 ottobre su differenti turni giornalieri mentre Manfred Moelgg ha dovuto concludere la trasferta in anticipo rispetto al ...

Verso Psv-Inter - Van Bommel : “Non cambiamo filosofia a seconda dell’avversario” : Il PSV è uscito malconcio dall’esordio in Champions col Barcellona, ma non smette di credere nella qualificazione dopo il comprensibile passo falso al Camp Nou. Mark Van Bommel, allenatore ed ex giocatore degli olandesi, nella conferenza stampa della vigilia di Psv-Inter, ha sottolineato come la sua squadra creda molto nella propria identità, a prescindere dall’avversario di turno: “Cerchiamo di giocare ogni gara a nostro ...

Inter Verso il Psv - Lautaro in panca - Politano confermato : Il Toro tornerà a sedersi in panchina. Icardi e Perisic si riprenderanno sulle spalle il peso dell'attacco dell'Inter. Politano sarà confermato sulla fascia destra, dopo la buona gara contro il ...

Serie A Inter - Steven Zhang Verso la presidenza del club : MILANO - Erick Thohir si appresta a cedere il 30% delle quote Inter ancora in suo possesso. L'indonesiano, con gli accordi presi nel 2016 può, e dovrebbe, esercitare l'opzione che gli permetterà di ...

Alessandro Cattelan a TvBlog : "con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato un prodotto televisivo diVerso" | Video Intervista : Tutto è pronto su Sky Uno per la messa in onda di E poi c'è Cattelan a Teatro, il nuovo format del già noto show di Alessandro Cattelan che a partire dal prossimo martedì 25 settembre ritornerà con una veste rinnovata. E Poi C'è Cattelan abbandona gli studi di Rogoredo e sbarca infatti per questa edizione al Teatro Franco Parenti di Milano per un totale di 6 appuntamenti della durata di un'ora.Alessandro Cattelan si è detto fiero e ...

Aveva ragione Spalletti : adesso l'Inter ha un cuore diVerso : adesso l'Inter corre su altri binari, spinti da nuove gambe e un nuovo cuore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Aveva ragione Spalletti alla vigilia: queste due vittorie, sono molto più di due vittorie. Possono dare la spinta per ripartire con passo nuovo in una stagione ambiziosa e per recuperare l'...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Vittoria di carattere. L'espulsione? Ho solo gridato 'gol' Verso la telecamera' : L'Inter colpisce ancora nei minuti finali di gara e sbanca Marassi al 93' con un gol di Brozovic. Il terzo tentativo si è rivelato quello giusto, dopo i due gol di Nainggolan e Asamoah annullati dal ...

Inter - Thohir Verso l'addio : entro ottobre il nuovo presidente : Sarà presente Steven Zhang, mentre Thohir parteciperà in video conferenza: come riporta il Corriere dello Sport , la trattativa per la cessione del suo 30 per cento di quote societarie a Suning ...

Tecnologia - arrivano le antenne spray super-sottili : un grande passo Verso l’internet delle cose : Installare un’antenna diventera’ facile come spruzzare un insetticida, grazie alle antenne spray supersottili e praticamente invisibili, che renderanno finalmente possibile la Tecnologia iperconnessa e integrata alla base dell’Internet delle cose. Le antenne, sviluppate da ricercatori della statunitense Drexel University guidati da Yury Gogotsi, sono fatte di un materiale metallico flessibile e bidimensionale chiamato MXene che ...

THE END OF NOW. Terni festival internazionale della creazione contemporanea : un'esplorazione spaziale nell'uniVerso urbano : Tra gli spettacoli in calendario, il 21 Settembre, Babilonia Teatri con Calcinculo dalla luna presentano un estratto del nuovo lavoro dedicato alla nostra realtà in cui finzione e verità si ...