Napoli - Accordo Verbale con Pioli | Pronto un Biennale con Opzione

Il Napoli è al lavoro per trovare l’ allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione, un nome nelle ultime ore è sempre più vicino. Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, deve scegliere al più presto l’ allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Troppo poco quanto ... Continua a leggere>>

“2 anni + 1. Finalmente c’è l’accordo tra Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis. Tutto ok anche il progetto tecnico stabilito“, ha scritto il giornalista ed ex capo Ultras della Curva B Gennaro Montuori. Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare su Antonio Conte per la panchina della ... Continua a leggere>>