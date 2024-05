Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 4 maggio 2024)a La Vita in Diretta La nona stagione de Il, sul set da maggio, dovrà fare a meno di Vittorio Conti, lo storico protagonista interpretato dafin da quando la fiction andava in onda in prime time. Fuggito al fianco della sua amata Matilde (Chiara Baschetti), ‘braccata’ dal marito Tancredi (Flavia Parenti) per la relazione extraconiugale avviata, Vittorio ha dunque dovuto rinunciare alla gestione del grande magazzino milanese, che hato nelle mani dei fidati Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Un finale, quello andato in onda ieri pomeriggio su Rai 1, che fa da preludio ad un arrivederci alla soap da parte dello stesso. “E’ stato un bel viaggio, ...