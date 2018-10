Sondaggi Ixè per Huffpost Il potere non logora | M5S e Lega si rafforzano | alleanza oltre

Sondaggi Ixè - Lega stacca i 5 stelle di 3 punti e mezzo : “Il Carroccio risucchia oltre il 10 per cento del voto M5s” : La Lega ha superato di 3 punti e mezzo l’alleato di governo del Movimento 5 stelle: il Carroccio, secondo la rilevazione Ixè, ha infatti toccato la soglia del 31,2 per cento, mentre i 5 stelle sono fermi al 27,6. Sul fronte dell’opposizione, il Pd è al 18,2 per cento (stabile rispetto alle politiche di marzo, meno un punto percentuale circa rispetto a giugno) e Forza Italia cede “quasi un terzo del proprio elettorato” ...