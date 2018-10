Wind Surf – Roberto Ricci è il nuovo Ambassador del brand Land Rover in Italia

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : gli allori del Windsurf spingono l’Italia al quarto posto! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE Olimpiadi Giovanili DI OGGI (VENERDI’ 12 OTTOBRE) Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, ...

Buenos Aires 2018 - Windsurf tricolore 'Speciale' : Giorgia domina e vince l'oro - Renna d'argento : ... Argenti: Martina Favaretto , Scherma, Fioretto, , Giacomo Casadei - in sella a Darna Z " , Medaglia con l'Europa negli sport equestri, salto a ostacoli, , vincenzo Maiorca , Sport rotellistici, ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : FENOMENALE GIORGIA SPECIALE!! Oro nel Windsurf femminile davanti a Pianazza e Reznikova! : Dopo la medaglia d’argento di Nicolò Renna, l’Italia della Vela può festeggiare anche il meraviglioso oro di GIORGIA Speciale nel Techno 293 Plus ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. L’azzurra ha sbaragliato la concorrenza sin dalla prima giornata ed ha continuato ad aumentare costantemente il proprio vantaggio in classifica sulle avversarie per poi chiudere i conti con l’ennesimo successo in ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel Windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15 : Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi ...

Vela - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel Windsurf in testa Giorgia Speciale - terzo Nicolò Renna : Ottime notizie dal windsurf nella prima giornata di regate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina dopo le due regate odierne Giorgia Speciale è in testa tra le ragazze con una duplice vittoria, mentre Nicolò Renna è terzo tra i ragazzi dopo aver centrato due terzi posti. Giorgia Speciale guida la classifica femminile (2) davanti alla francese Manon Pianazza ed alla russa Yana Reznikova (5), che hanno ottenuto un secondo ed un ...

International Windsurfing Tour – Secondo podio stagionale per Morisio al Matanzas Wave Classic : Al Matanzas Wave Classic in Cile Secondo posto per Federico Morisio nell’International Windsurf Tour Continuano le tappe dell’International Windsurfing Tour che si svolge in Cile dal 29 settembre al 6 ottobre con il Matanzas Wave Classic e dove si è visto un Federico Morisio in grande forma. Il 1 ottobre l’atleta italiano dopo una combattuta finale con Fabres, Antoine Martin e Joaquin Desriviers si è aggiudicato il terzo posto in ...

Windsurf – Olimpiadi Giovanili : Nicolà Renna vola a Buenos Aires : Al Circolo Surf Torbole una storia sportiva, che sembra una bella favola, con la famiglia Renna che vola a Buenos Aires Nicolò, figlio d’arte di Vasco- è partito per le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La sorella Sofia, vincendo con gli altri atleti del Trentino i test di efficienza motoria al Trofeo CONI Kinder + Sport di Rimini, vince anche il viaggio per andare a seguire le stesse Olimpiadi a cui partecipa il fratello nella ...

Windsurf olimpico – Al Circolo Surf Torbole si lavora per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : 365 giorni al Campionato del mondo RS:X, WindSurf olimpico a Tokyo 2020. Al Circolo Surf Torbole si è già proiettati a settembre 2019 per accogliere i “probabili olimpici” delle tavole a vela Siamo ad 1 anno esatto dal Campionato del mondo della classe Olimpica di Tokyo 2020, la tavola “Neil Pryde RS:X”, evento in programma al Circolo Surf Torbole dal 22 al 28 settembre 2019. Un mondiale RS:X, che si riproporrà sul Garda Trentino ...

Reggio Calabria : il Circolo Velico a Talamone al Campionato Italiano Giovanile Windsurf : Il progetto slalom Giovanile ha il compito di inserire, con la capacità del coach, i giovanissimi nel mondo del Windsurf. Quest'anno il Circolo ha conseguito con Matteo Azzarà il titolo mondiale ...

Formula Windsurfing 2018 – Coppa Italia : ultima tappa a Vindicio : Coppa Italia Formula Windsurfing 2018: ultima e decisiva tappa a Vindicio (LT) La quarta tappa, di Vindicio, nel Golfo di Gaeta, che si terrà nel weekend del 15 e 16 settembre prossimo, sarà decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia di Formula Windsurfing 2018. Dopo le tre tappe previste dal calendario di quest’anno, rispettivamente a Torre Annunziata, Cattolica e Gravedona, la classifica provvisoria vede in testa Dario ...

Windsurf – 1° Campionato italiano Slalom Giovanile : tutti i risultati - Onali Campione U20 : Concluso il 1° Campionato italiano Slalom Giovanile Windurf 2018 – Firerace 120. Assegnati a Talamone (GR) i titoli under 15, under 17 e under 20. Il nuovo Campione under 20 è Riccardo Onali, under 17 Alessandro Iotti e under 15 Giorgio Cao Falcqui. Nel femminile è Anna Biagiolini Si è appena concluso il 1° Campionato italiano Giovanile Slalom Firerace 120. Tre giorni di gare nella baia di Talamone, vicino Grosseto, presso il circolo ...