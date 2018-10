Temporali e piogge | nuova allerta meteo arancione | anche a Ragusa

Meteo weekend. Forte perturbazione sull’Italia : rischio di forti piogge e Temporali : Precipitazioni attese oggi e domani specie sulle Isole e sull'estremo sud, Calabria in primis. Da domani previsto anche un calo delle temperature. Va a meglio invece a Centro-Nord.Continua a leggere

Allerta meteo Piemonte : Temporali e piogge forti in arrivo : E' Allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L'intenso flusso umido dovuto all'arrivo sull'Europa di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di elevata instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense – precisa l'Agenzia Regionale per la Protezione

Allerta Meteo Liguria : criticità "arancione" per forti piogge e Temporali in arrivo : La protezione civile regionale della Liguria ha diramato un'Allerta Meteo codice arancione per piogge diffuse e temporali. Le prime piogge interesseranno il ponente dalla serata di oggi, per poi intensificarsi nella notte ed estendersi al resto della regione. Previsti fenomeni temporaleschi anche molto forti, organizzati e persistenti. La criticità arancione scatta a mezzanotte da Ventimiglia a Portofino, alle 6 nella zona più a levante

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge - vento forte e Temporali : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: "La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all'attività temporalesca organizzata," si spiega nel

Piogge e Temporali in arrivo sulla Penisola : Roma - Dopo una prima parte di settimana caratterizzata da variabilità atmosferica sull'Italia si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica tra mercoledì e giovedì, il tutto per una saccatura che dalle latitudini europee settentrionali si approfondirà in direzione dell'Europa occidentale. Per contro un flusso meridionale in quota si attiverà sul Mediterraneo portando un aumento delle nubi sui settori

Meteo oggi : migliora - residue piogge e isolati Temporali : Meteo oggi: Meteo in netto miglioramento, residue piogge al Sud Italia. Meteo oggi - Le condizioni atmosferiche sono finalmente tornate a migliorare su gran parte del territorio nazionale, tuttavia...

Meteo - maltempo su tutta Italia : in arrivo una nuova perturbazione con piogge e Temporali : Che tempo farà la prossima settimana? Pioggia e temporali continueranno su gran parte della Penisola a causa della nuova perturbazione atlantica in arrivo su tutta Italia: ecco le regioni più colpite da Nord a Sud, da Piemonte e Liguria fino alla Calabria settentrionale.

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità "gialla" per piogge intense e forti Temporali : "Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita": la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un'Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. "Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa.

Meteo oggi : piogge e Temporali da Nord a Sud - ancora maltempo : Meteo oggi - L'Italia risulta ancora interessata da una vasta circolazione instabile. Insiste il maltempo. Meteo oggi - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa il centro Sud, nel...

Meteo - Italia spaccata in due : piogge e Temporali al Sud - sole al Nord : Italia spaccata in due dal punto di vista Meteorologico: mentre il sole splenderà al centroNord, piogge e temporali si abbatteranno sulle regioni meridionali e sulle Isole. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta Meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico su alcune aree della Sardegna.

Allerta Meteo Campania : criticità "gialla" per piogge e Temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un'Allerta Meteo codice "giallo" per piogge e temporali: l'avviso è valido a partire dalle 14 di oggi, fino a mezzanotte, sulle zone 7 e 8 (Tanagro e Basso Cilento). Si prevedono "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale". Sull'intera Campania è in vigore, e si protrarrà per le prossime 24-36 ore, l'Allerta per venti

Maltempo - allerta gialla : oggi piogge e Temporali : temporali sparsi sono previsti oggi, 2 ottobre, in tutta l'isola. Lo annuncia un'allerta gialla della Protezione Civile della Sicilia

Piogge e Temporali con Ottobre : Ben ritrovati amici, diamo uno sguardo alla situazione meteorologica che ci attende per i prossimi giorni. L’avvio della settimana vedrà l’arrivo di una perturbazione, la 1° di Ottobre, dal Nord Atlantico che apporterà condizioni di instabilità su vari settori. Prima di guardare il tempo per la settimana, fermiamoci ad analizzare la carta dei Geopenziali. Ad ovest troviamo l’Anticiclone delle Azzorre, sull’Europa ...