Volley | le gare dell' Italia femminile sulla Rai alle Final Six | Serbia avversario temibile

Volley - Mondiali donne : le prossime gare dell'Italia in diretta Rai : Due su due ed i motivi per sorridere ci sono tutti. Ai Mondiali di Volley femminili in corso di svolgimento in Giappone, l'Italia batte 3-0 il Canada nella seconda partita del gruppo B, bissando dunque nel punteggio e nella sostanza la vittoria sulla Bulgaria. Decisamente senza storia i tre set: 25-15 tanto il primo quanto il secondo, 25-18 lo score del terzo ed ultimo parziale. Grande protagonista del successo Paola Egonu con 18 punti messi a ...

LIVE Italia-Bulgaria - Mondiali Volley femminile in DIRETTA. Partenza a razzo azzurra : 3-0 senza problemi - demolite le bulgare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria , match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile . A Sapporo (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella rassegna iridata e vogliono partire col piede giusto, la nostra Nazionale è sicuramente la grande favorita della vigilia e va a caccia di un successo importante visto che tutti i risultati verranno portati nella seconda fase fase. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley - le gare dell'Italia su Rai 2 alle Final Six : sfida alla Polonia - evitata la Russia : Sorteggio benevolo per l'Italia maschile di Pallavolo, dopo la qualificazione alle Final Six [VIDEO]dei Mondiali 2018 di Volley. Le avversarie della Nazionale azzurra saranno i campioni del mondo in carica della Polonia e la mina vagante Serbia. Evitate le tre big del campionato iridato: USA, Russia e Brasile. Tute e tre sono state sorteggiate nel girone I. Rai Due trasmettera' in diretta le partite che l'Italia giochera' contro la Serbia e la ...