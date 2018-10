Tennis | Tianjin Open | Pliskova è la prima semifinalista

WTA Tianjin – Esordio ok per Pliskova : la Tennista ceca supera Lepchenko al terzo set : Vittoria all’Esordio nel WTA di Tianjin per Karolina Pliskova: la tennista numero 6 al mondo supera Varvara Lepchenko in 3 set Esordio con vittoria per Karolina Pliskova nel primo turno del WTA di Tianjin. La tennista ceca stecca nel tie-break del secondo set, ma si impone nel terzo periodo di gioco contro Varvara Lepchenko. Pliskova, attualmente numero 6 del mondo, ha vinto il match dopo 2 ore e 33 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 ...