Mi hanno scartata perché nera Ma pure lo chef stellato la boccia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Non si placano le polemiche su Judith Romanello. I fatti, prima di tutto. Siamo ad inizio ottobre e la ragazza, con un video su Facebook, dice di esser statada un posto di lavoro come cameriera. Tutti i giornali riprendono la notizia, ma subito iniziano ad emergere alcuni dubbi, come sottolineato da ilGiornale.it. Judith infatti non fornisce né il nome delloné il suo numero. Come mai? Lo racconta lei stessa: "Il punto è che io sono abbastanza nella merda passami il termine - ci risponde lei -in primis non c"è il numero del ristorante sull"annuncio però non è quello il problema. Il punto è che, whatsapp no cosa dico whatsapp, l"iPhone cancella le chiamate meno recenti e quindi ha cancellato anche il suo numero oltre a quelli che avevo fatto quel giorno, cioè lunedì" (Ascolta l'audio).video 1585398Non si sa ancora cosa sia successo a Judith e così ...