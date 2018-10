Atletica | Olimpiadi Giovanili 2018 | Simona Bertini ci prova nella marcia | Musci e Favro

Atletica - Olimpiadi Giovanili – Benati e Finocchietti ok al primo round : L’Atletica debutta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina si mettono subito in luce gli italiani Benati e Finocchietti Debutto dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, con cinque azzurri subito impegnati. Nei 5000 di marcia Davide Finocchietti, campione europeo under 18 sulla doppia distanza, chiude sesto in gara-1 con il tempo di 20:51.96 migliorandosi di oltre mezzo minuto e diventa il quinto allievo ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Atletica – Olimpiadi Giovanili : scendono in pista gli azzurri - tredici gli atleti italiani in gara a Buenos Aires : La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile Sei giornate di gare per l’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, da giovedì 11 a martedì 16 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile. Tutti ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta sulla marcia e sui 400 di Benati : L’Italia sarà presente con 13 azzurri nell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. La rassegna a cinque cerchi riservata alle grandi promosse dello sport internazionale si disputerà a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, le gare di Atletica leggera si svolgeranno nello specifico tra l’11 e il 16 ottobre all’Athletics Field della capitale sudamericana. La nostra Nazionale sarà composta da 8 ragazzi e 5 ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Gli azzurri si affidano alla marcia e Lorenzo Benati : Dal 6 al 18 ottobre si svolgeranno le Olimpiadi Giovanili 2018, giunte alla terza edizione. Le competizioni di Atletica cominceranno giovedì 11 ottobre, con le ultime medaglie che verranno assegnate martedì 16. Teatro delle prove di specialità della disciplina regina della rassegna l’Athletics Field di Buenos Aires (Argentina) situato all’interno dello storico Parque Polideportivo Roca, rinominato in Youth Olympic Park per ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : i prospetti da medaglia dell’Italia. Si punta su marcia e Tamberi - sperando in Tortu : L’Italia dell’Atletica leggera è uscita con le ossa rotte dagli Europei 2018 di Atletica leggera: escludendo gli allori conquistati nelle gare a squadre di maratona (tecnicamente poco rilevanti e inseriti nel medagliere a differenza del passato), chiudiamo la rassegna continentale con appena quattro bronzi. La nostra Nazionale torna a casa senza aver conquistato un oro (individuale), episodio che non succedeva da Stoccolma 1958: ...