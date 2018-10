Medici Senza Frontiere ha chiesto la chiusura dei campi di detenzione per richiedenti

Salute - rivoluzione nella lotta all’emicrania : presto il mal di testa potrà essere curato senza Medicine - ecco come : Il Dott. Troels Johansen, uno degli autori di uno studio pilota dell’Aarhus University che potrebbe rivoluzionare il modo di combattere l’emicrania, spiega che la patologia si verifica come parte di una reazione a catena durante la quale le vene del cervello si contraggono e il sangue non riesce a rifornire il cervello con ossigeno a sufficienza. Nello studio, pubblicato sulla rivista Cephalalgia, sono stati esaminati 11 pazienti che soffrono di ...

Medicina : un test del sangue scopre la presenza “fegato grasso” e il rischio di infarto : Una nuova ricerca presentata a Berlino al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, condotta grazie a un travel grant della Società italiana di diabetologia, ha consentito di sviluppare un nuovo esame del sangue per scoprire la presenza di “fegato grasso” e se si è esposti al rischio di infarto. Il metodo è basato sul dosaggio della neurotensina (Nt), un peptide che facilita l’assorbimento dei grassi ...

Medici Senza frontiere a Ferrara : Incontri, dibatitti, proiezioni e un’esperienza immersiva per riscoprire il nostro istinto di solidarietà. Tutti gli eventi curati da Msf al festival di Internazionale. Leggi

La sanità pubblica resta senza Medici - camici bianchi in sciopero ad Ottobre : Il sistema sanitario rischia di rimanere a corto di medici, ne mancheranno 7mila ogni anno: saranno soprattutto medici di...

Migranti - l’appello di Medici Senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

Medici Senza Frontiere contro il decreto Salvini : “Dal governo politiche repressive” : L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere si espone contro il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione approvato oggi. Secondo MSF, infatti, si andrà in direzione opposta rispetto a quella necessaria: invece che favorire l'integrazione, si preferiscono politiche migratorie repressive che non hanno "interesse per la vita, la salute e la dignità di migliaia di uomini, donne e bambini".Continua a leggere

Fedez e Chiara Ferragni/ “Lei è la mia Medicina!” - il rapper senza maschere : “Sono diventato quello che…” : Fedez e Chiara Ferragni, il rapper milanese si confessa intervistato da Costanzo: “Lei è la mia medicina!”, il rapper senza maschere: “Sono diventato quello che…”.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:01:00 GMT)

“Numero chiuso a Lettere - no a Medicina!”. La proposta di Matteo Salvini - fuoricorso senza laurea : Matteo Salvini in copertina sul Time, che dedica al vice premier e ministro degli Interni un lungo articolo dal titolo ‘Il nuovo volto dell’Europa’. E il sottotitolo che lo definisce ‘lo zar dell’immigrazione, in missione per disfare l’Ue’. “L’ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l’establishment europeo e minaccia di rovesciare ...

Medici Senza frontiere : ”Cento migranti annegati al largo della Libia - anche 20 bambini” : Oltre 100 migranti sarebbero morti all’inizio di settembre al largo della Libia nel naufragio dei gommoni sui quali viaggiavano. Lo riferisce l’organizzazione Medici senza frontiere. A confermarlo ci sono le testimonianze dei sopravvissuti. Secondo il racconto dei superstiti, raccolto dal team di Msf che opera in Libia, i due gommoni portavano ciascuno almeno 160 persone da Sudan, Mali, Nigeria, Camerun, Ghana, Algeria, Egitto ...

Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la settimana scorsa in un affondamento a largo della Libia : Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la settimana scorsa in mare a largo della Libia dopo che il gommone su cui viaggiavano è affondando. Medici Senza Frontiere ha parlato con diversi sopravvissuti dell’affondamento, che sono The post Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la settimana scorsa in un affondamento a largo della Libia appeared first on Il Post.

Migranti della Diciotti fermati dalla polizia a Roma. Protesta di Medici Senza Frontiere : Diciassette ragazzi, tutti eritrei e un siriano, sono stati fermati a Roma dalla polizia, caricati su un bus diretto all’Ufficio Immigrazione e identificati. «Erano alla ricerca dei 40 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti» – hanno confermato i volontari del presidio di accoglienza volontaria “Baobab Experience” che avevano fornito loro assistenza ...

Vaccini : no di presidi e Medici ai bimbi a scuola senza certificato : Avvio dell'anno scolastico tra le incertezze. La richiesta è che l'emendamento che rinvia l'esclusione venga ritirato -

Ebola : Medici Senza frontiere - aperto centro in Congo : Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), Medici senza frontiere (MSF) ha aperto un centro di trattamento Ebola a Mangina, piccola cittadina considerata l’epicentro dell’epidemia. Tutti i pazienti che si trovavano nell’unità di isolamento allestita da MSF per migliorare il livello di sicurezza biologica sono stati trasferiti nelle dodici tende del nuovo centro di trattamento, aperto martedì 14 agosto. Oggi vi sono ...