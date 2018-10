Jamal Khashoggi svela l’altra faccia di Vision 2030 | l’Arabia Saudita offre concessioni

Jamal Khashoggi - la sua morte sospetta nel consolato non ha precedenti nella repressione saudita : “L’hanno smembrato con una sega”, avrebbero dichiarato due funzionari dei servizi di sicurezza turchi al New York Times. “Tutte invenzioni, noi non c’entriamo nulla”, ribattono le autorità saudita. “Se è vivo, mostratelo”, rilancia il presidente turco Erdogan. Dal 2 ottobre, quando è entrato nel consolato del suo paese a Istanbul, il fatto certo è che il giornalista e dissidente dell’Arabia ...

Nyt - Jamal Khashoggi fatto a pezzi con una sega - su ordine di Riad. "Come in Pulp Fiction" : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'edificio da agenti dei servizi di Riad, "come nel film Pulp Fiction". I suoi resti sarebbero quindi stati portati fuori nascosti dentro un minivan nero. Lo sostiene una fonte investigativa turca, citata dal New York Times.Un omicidio su ordine di Riad, quindi, riferiscono due ...

La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul : Il ministro degli esteri della Turchia, Mevlüt Çavusoglu, ha detto che le autorità turche entreranno nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul per proseguire le indagini sulla scomparsa del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi era stato visto l’ultima volta prima di entrare The post La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul ...

Jamal Khashoggi - la Turchia ha chiesto all’Arabia Saudita di perquisire consolato : “Riyad garantisca piena collaborazione” : La Turchia ha raccolto l’invito del principe ereditario Saudita, Mohammad bin Salman, e ha presentato all’ambasciata della monarchia del Golfo la richiesta per effettuare una perquisizione all’interno del consolato dove il giornalista critico nei confronti degli al-Saud, Jamal Khashoggi, è entrato martedì 2 ottobre per poi sparire. A riferirlo sono fonti diplomatiche turche che avevano già diffuso la notizia di primi contatti ...

Il giornalista Jamal Khashoggi è morto - ma non si sa bene dove e quando. Scambio di accuse Turchia-Arabia Saudita : Il giallo del giornalista scomparso si sta trasformando in scontro diplomatico tra Turchia e Arabia Saudita. Jamal Khashoggi, 59 anni, il giornalista di origini saudite scomparso il 2 ottobre dopo essere entrato nel consolato del suo Paese, a Istanbul, sarebbe stato ucciso all'interno dell'edificio. A dare la notizia è la Reuter che cita fonti turche. Una versione, quella dell'agenzia britannica, sostenuta anche dal Washington Post, ...