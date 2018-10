Fiumicino | omicidio Tanina | personal trainer confessa Ultime notizie | insulti fuori

Donna trovata morta a Fiumicino - il personal trainer confessa l’omicidio : Si è costituito ai carabinieri della stazione di Fiumicino per confessare di aver ucciso Maria Tanina Momilia, la Donna trovata morta lunedì scorso in un fosso. Andrea De Filippis, il personal trainer della commessa 39enne e madre di due figli, ha chiesto di poter parlare con gli inquirenti per mettere a verbale la sua confessione. L’uomo è stato quindi trasferito al comando dei carabinieri del gruppo Ostia dove verrà ascoltato dagli ...

Omicidio di Fiumicino. Confessa il personal trainer di Tanina Momilia : Ha ammesso le sue responsabilità, Andrea De Filippis, 56 anni, il personale trainer , ex ispettore di Polizia, indagato per l'Omicidio di Maria Tanina Momilia, la donna morta a Fiumicino e ritrovata ...

Fiumicino - PERSONAL TRAINER CONFESSA OMICIDIO TANINA/ Ultime notizie - "uccisa in uno scatto d'ira" : OMICIDIO TANINA Momilia: indagato PERSONAL TRAINER. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Fiumicino - il personal trainer confessa l'omicidio : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Si è costituito il personal trainer indagato per l'omicidio di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni trovata morta lunedì scorso in un fosso a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza. Il 56enne si è presentato accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabi

Fiumicino - il personal trainer confessa l'omicidio : Si è costituito il personal trainer indagato per l'omicidio di Maria Tanina Momilia , la donna di 39 anni trovata morta lunedì scorso in un fosso a Fiumicino, all'altezza di via Castagnevizza. Il ...

Andrea De Filippis confessa l'omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino : Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l'omicidio.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di Maria Tanina, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ...

Fiumicino - omicidio Tanina : il personal trainer confessa/ Ultime notizie - clamorosa svolta nelle indagini : omicidio Tanina Momilia: indagato personal trainer. Al setaccio la palestra frequentata dalla vittima e in cui avrebbe dovuto recarsi la domenica della sua morte(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:50:00 GMT)

Fiumicino - il personal trainer confessa l'omicidio di Maria : Si è costituito Andrea De Filippis, il personal trainer di Maria Tanina Momilia, la 39enne uccisa a Fiumicino. L'uomo si è recato dai carabinieri in compagnia del suo avvocato per confessare l'...

Fiumicino - l'omicidio di Maria - il personal trainer accusato : 'Non avrei mai potuto farle del male' : 'Non sono il mostro che i giornali descrivono. Tanina era una mia allieva come tante altre, avevamo un ottimo rapporto e mai avrei potuto farle del male'. Si difende così Andrea De Filippis, il 56enne ...

Delitto di Fiumicino - avviso per omicidio al personal trainer di Maria : C'è un nome iscritto nel registro degli indagati per la morte di Maria Tanina Momilia , la 39enne di Fiumicino il cui corpo è stato trovato privo di vita in fosso di via Castagnevizza. Il nome sarebbe ...

Delitto di Fiumicino - avviso per omicidio al personal trainer di Maria : C'è un nome iscritto nel registro degli indagati per la morte di Maria Tanina Momilia , la 39enne di Fiumicino il cui corpo è stato trovato privo di vita in fosso di via Castagnevizza. Il nome sarebbe ...

Maria Momilia - trovata morta a Fiumicino : si indaga per omicidio/ Ultime notizie : ferite su volto e nuca : Fiumicino, trovato cadavere vicino foce del Tevere: è di Maria Tanina Momilla, scomparsa ieri. Indagini in corso per scoprire cosa è successo alla giovane mamma(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Maria - scomparsa a Fiumicino e trovata morta : ferite su volto e nuca - indagini per omicidio : omicidio: è questa la pista privilegiata per la morte di Maria Tanina Momilia, il cui cadavere è stato trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sul volto e...

Maria - scomparsa a Fiumicino e trovata morta : ferite su volto e nuca - indagini per omicidio : omicidio: è questa la pista privilegiata per la morte di Maria Tanina Momilia, il cui cadavere è stato trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sul volto e sulla nuca, secondo ...