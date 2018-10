Come realizzare una casa a prova di ladro | e perché così vale di più

Upside down : Come realizzare il make up che spopola : Il trend degli ultimi mesi punta dritto allo sguardo per renderlo profondo e misterioso. Il make up ormai virale sui social è l’Upside down make up, creato dalla famosissima make up artist Tasha Reiko Brown. In cosa consiste? Si tratta dell’evoluzione smart and easy dello smokey ma lo ribalta dal sopra al sotto: infatti la traduzione letterale di Upside down make up sarebbe “trucco sottosopra” o “trucco al contrario”. Quel che si ...