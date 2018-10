Governo | verso Cdm domani | a odg decreto Fiscale

Charter di migranti - Governo tedesco rassicura Salvini : 'Nessun volo verso l'Italia' : I Charter carichi di migranti provenienti dalla Germania e diretti in Italia non prenderanno mai il volo: lo ha assicurato, chiudendo così la montante polemica [VIDEO] con il collega Salvini, il ministro dell'Interno tedesco che, attraverso il portavoce Soeren Scmidt, si è espresso però a favore di un futuro accordo tra i due Paesi sui cosiddetti “respingimenti secondari” dentro i confini della UE. Le autorita' di Berlino sembrano intenzionate ...

Pensioni - Governo verso Quota 100 'secca' nel 2019 ma sarà vietato 'arrotondare' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi, lunedì 8 ottobre, riguardano, naturalmente, le ipotesi legate a Quota 100 e ai possibili paletti che verranno imposti dal Governo gialloverde. Il limite di spesa /7 miliardi non deve essere oltrepassato ed ecco perché occorre mettere in campo una strategia che possa risultare efficace affinché tale soglia non venga oltrepassata. L'esecutivo Lega-M5S starebbe studiando l'introduzione del divieto di ...

Pensioni - Governo diritto verso Quota 100 ma Salvini pensa anche ai 41 anni dei precoci : Le Pensioni, insieme al reddito di cittadinanza, ancora al centro dell'attenzione di una sorta di 'derby' Lega-M5S: il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di dieci miliardi per il reddito di cittadinanza e di sette per il superamento della Legge Fornero. La risposta leghista è arrivata per voce del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il quale ha affermato: 'Spiace che gli alleati dell'esecutivo circolino con tabelle non ufficiali ...

Scuola - Governo Conte verso blocco mobilità docenti : le ultime notizie : Le ultime notizie in merito alla mobilità docenti riguardano la previsione della nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) che, a breve, verrà discusso in Parlamento: la novità sostanziale è relativa all’intenzione del Governo di porre un freno ai trasferimenti del personale docente della Scuola pubblica italiana. Una notizia che interessa da vicino i quasi 800mila docenti che sono già di ruolo e naturalmente i ...

Riace - Saviano incolpa il Governo : "L'arresto? Passo verso Stato autoritario" : È arrivato finalmente anche il commento di Roberto Saviano. Lo scrittore ha deciso di affidare a Facebook il suo pensiero sull"arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e paladino dell"accoglienza.Il primo cittadino della Locride è accusato (tra le altre cose) di "favoreggiamento dell"immigrazione clandestina". Il gip ne ha disposto l"arresto ai domiciliari ma per Saviano "la verità è che nelle azioni di Mimmo Lucano non c"è mai finalità di ...

Governo - verso piani risparmio infrastrutture : 15 miliardi da privati : Lo riferisce il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, precisando che si tratta di "quasi un punto di Pil, per dare una spinta importante al piano di investimenti pubblici". Il tutto "con un ...

[L'esclusiva] Il 60% degli italiani esprime fiducia verso il Governo e la figlia di Bobo cita il Vangelo : I dati di un sondaggio registrano una fiducia record al governo. Superata la tradizionale soglia dei 100 giorni, l'esecutivo giallo-verde mantiene il sostegno del Paese. La Lega raddoppia in consensi ...

Governo in crisi - Tria verso le dimissioni? Spread balza : I mercati guardano con attenzione alla situazione italiana che vede nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni di stampa, un duro scontro tra il Movimento Cinque Stelle e il ministro dell'economia ...

Luigi Di Maio contro gli editori : "Dai giornali continuo discredito verso il Governo" : "L'operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta. Gli editori dei giornali hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato: autostrade, telecomunicazioni, energia, acqua. E l'ordine che è arrivato dai prenditori editori è di attaccare con ogni tipo di falsità e illazioni il Movimento 5 Stelle. Questo non è più giornalismo libero". Lo afferma in un post su Facebook il vicepremier e ...

Forum Ambrosetti - Tria : 'Governo verso manovra equilibrata - su deficit-Pil non vi preoccupate' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alle televisioni da Carnobbio, in occasione del Forum Ambrosetti.

Australia - la Chiesa critica la politica del Governo verso i migranti : ... 'Cristo stesso è stato un rifugiato in Egitto e si identificava con gli emarginati e perseguitati: così oggi Cristo ispira tutti i cristiani a lavorare per una società e per un mondo migliore'.

Martina : 'Governo incapace fa ridere il mondo : Salvini bullo - M5S verso deriva pericolosa' : In occasione della puntata di In onda su La7 questo mercoledì 22 agosto, è intervenuto il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina, il quale si trovava al porto di Catania a pochi metri da dove è ormeggiata la nave Diciotti, con 177 migranti a bordo in attesa di capire se e quando potranno sbarcare. Vediamo quello che ha detto a tal proposito e riguardo al Governo italiano. Martina: 'Migranti? Non c'è nessuna emergenza, siamo di fronte un ...

Il bilancio delle vittime di Genova scende a 38. Il Governo verso la revoca della concessione ad Autostrade : Articolo aggiornato alle ore 22.37 del 15 agosto 2018. E' in realtà' di 38 e non 39, come inizialmente comunicato dalla Prefettura di Genova, il numero di vittime del crollo del ponte? avvenuto martedì 14 agosto mattina della campata centrale del ponte Morandi a Genova. A dare notizia dell'aggiornamento sono fonti sanitarie, mentre la Prefettura in una breve nota parla solo di "deceduti identificati". ...

Niger - missione in stallo ma il Governo va verso la conferma : l'altra faccia della medaglia del 'fascicolo Libia'. Ma è anche la conferma della regola che se in politica estera affondi un colpo, ti esponi alla reazione dell'avversario. L'investitura sulla Libia ottenuta dagli Usa, in occasione del recente