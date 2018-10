May May | chi è la sorella di Jane Alexander Video | morta di cancro al seno | “Ma io

Juncker accenna balletto - per media Gb è presa in giro May : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Vorrei raccontare a tutti come sei davvero". Rivelata una lettera di Kathryn Mayorga - la donna che ha accusato Ronaldo di stupro : Nuovi inquietanti particolari si aggiungono alla vicenda che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato dalla modella Kathryn Mayorga di averla stuprata nel 2009 a Las Vegas. In una lettera, scoperta dalla Gazzetta dello Sport, l'accusatrice di Ronaldo scrive, rivolgendosi proprio al campione: "Vorrei raccontare a tutti come sei davvero".Secondo un documento pubblicato da Der Spiegel, Mayorga aveva concluso con i legali di Ronaldo un accordo di ...

Comitato europeo delle regioni - Juncker arriva sul podio a passo di danza : “Un complimento a Theresa May” : Dopo Theresa May anche il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker è arrivato sul podio del Comitato europeo delle regioni accennando alcuni passi di danza, sulle note del pianoforte. E infatti, parlando con i cronisti dell’Ansa, il presidente della Commissione Ue li ha definiti “un complimento” alla premier britannica. Alcuni giorni fa Theresa May aveva fatto altrettanto, arrivando al congresso dei Tories sulla ...

Kathryn Mayorga : «Cristiano Ronaldo - vorrei raccontare a tutti chi sei davvero» : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaIl caso della presunta violenza sessuale di Cristiano Ronaldo nei confronti di Kathryn Mayorga si arricchisce di nuovi particolari. Come una tempesta tropicale che prende sempre più vigore, o un intricato puzzle nel quale, giorno dopo giorno, si aggiunge un pezzo. L’ultimo, in ...

Tumore al Seno - YamaMay scende in campo con un’importante novità in tutti i negozi : È stata siglata una nuova partnership tra LILT – la Lega per la Lotta contro i Tumori e Yamamay, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne verso l’importanza della prevenzione del Tumore al Seno attraverso un corretto stile di vita, attenzione verso il proprio corpo e controlli periodici.Il popolare brand di intimo collaborerà con LILT realizzando campagne dedicate alla promozione della prevenzione oncologica attraverso i suoi canali di ...

Brexit - lettera aperta dai musicisti a May - : ... dall'arte alla scienza. Nell'appello, promosso da sir Bob Geldof e pubblicato dall'Observer, il domenicale del Guardian, si denuncia il timore che l'uscita dall'Ue si trasformi in una 'prigione ...

