Incidente choc sulla provinciale 162 | mezzi ribaltati | illesi i conducenti

Incidente choc - bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore/ Tamponamento a catena e tragedia in auto : Incidente choc in Spagna, bimba di 3 anni sbatte la testa sul tablet e muore. Tamponamento a catena e tragedia in auto: la madre di 26 anni è rimasta gravemente ferita(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Bordighera. Incidente choc sull’Aurelia. Auto si schianta contro un bus : morti due coniugi : Sono i coniugi Bruno Sciuto, 61 anni, e Germana Andreetto, 59 anni, le vittime del drammatico Incidente stradale avvenuto verso le 12,30 sulla strada statale Aurelia. L'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della Fiat Punto, forse in una manovra di sorpasso, andando a schiantarsi contro l’Autobus.Continua a leggere

finita sotto". Maria - investita dal marito per sbaglio : le foto choc dell'Incidente : Sul luogo del tragico fatto di cronaca sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione di San Pietro Vernotico e gli agenti della Polizia Locale. , Continua a leggere dopo la foto, I ...

“È finita sotto”. Maria - investita dal marito per sbaglio : le foto choc dell’Incidente : Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare l’auto e permettere agli operatori del 118 di estrarre l’anziana donna travolta a San Pietro Vernotico, comune italiano di 13mila abitanti nel sud della provincia di Brindisi, in Puglia, dall’auto condotta dal marito e rimasta incastrata sotto la vettura. Purtroppo, la paziente è deceduta in ospedale malgrado i tentativi attuati dai medici. Si chiamava Addolorata Maria Pesimena e ...

Milano - Incidente choc tra auto e moto : morti due giovani abruzzesi : Gravissimo incidente durante la notte in viale Ergisto Bezzi , all'incrocio con via Marostica , alla periferia di Milano. Un ventinovenne e una ragazza di 23 anni hanno perso la vita mentre in sella a ...

Terribile Incidente - choc in Italia. Ragazzino travolto da muletto : morto : Una domenica tragica. Questa mattina la notizia di una Terribile tragedia a Sesto San Giovanni, appena fuori Milano. Una ragazzo di 15 anni è morto in ospedale dopo essere precipitato da 25 metri all’interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (Milano).Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’adolescente si sarebbe arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della ...

“Il suo urlo mi perseguita”. Incinta di 8 mesi - mamma di tre figli muore in un Incidente stradale mentre è al telefono con il marito : il racconto choc : È morta mentre andava a lavoro. Incinta, di otto mesi, la donna ha perso la sua vita mentre era alla guida. Uno scontro frontale che non le ha dato scampo. mentre era al telefono con il marito. Ed è lui, adesso, a raccontare quelle ore drammatiche: “Era la mamma migliore al mondo, quando si trattava dei suoi figli non le interessava nulla”. E mentre tornava dal posto di lavoro per Krystina non c’è stato nulla da fare. Zaich, ...

“Carambola impazzita”. Tre giovanissimi morti in un Incidente stradale. Immagini choc : Un weekend di sangue sulle strade italiane. È morta durante la notte Simona Murru, 45 anni di Quartucciu, la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’Asse mediano a Cagliari. Era stata ricoverata con codice rosso all’ospedale Brotzu, poi le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Ieri intorno alle 19.30, all’altezza dello svincolo per viale Marconi, la ...

'Uno schifo!'. Incidente choc - dramma per la campionessa olimpionica : paralizzata : Se mi dedicherò allo sport paralimpico? Non so se voglio tornare un giorno all'attività agonistica e, eventualmente, in quale disciplina". Ma Kristina Vogel ci tiene a precisare che almeno un lato ...

“Uno schifo!”. Incidente choc - dramma per la campionessa olimpionica : paralizzata. Il duro sfogo e quel terribile precedente : Lo scorso giugno, subito dopo il terribile Incidente, in Germania aveva preso il via una iniziativa di crowfounding, una raccolta fondi per aiutare Kristina e la sua famiglia: #staystrongkristina è l’hashtag, staystrongkristina.de il sito di riferimento perché – come dice il titolo della pagina – improvvisamente tutto è diverso. “Questa piccola donna adesso ha carisma e un atteggiamento contagioso, ma ora dobbiamo stare insieme ...

Tragedia per la finalista di The Voice of Italy : grave Incidente. Cosa è successo ad Asia - portata sotto choc in ospedale : È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di The Voice of Italy 2018. Nella squadra di Francesco Renga, Asia Sagripanti ha incantato tutti con il suo timbro e la sua voce. Di Pordenone, la giovane e talentuosa concorrente ha convinto da subito i quattro giudici che non hanno esitato a pigiare il pulsante rosso e a provare a fare entrare Asia nella propria squadra. Ma lei non ha esitato: ha scelto il vincitore del ...

Travolta e uccisa da un bus a 22 anni : adesso emerge la verità choc. L’Incidente è avvenuto a Roma : Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita Travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di ...

F1 Monza - Incidente Ericsson choc : come sta?/ Video ultime notizie - Sauber distrutta : "Non so cos'è successo" : incidente Ericsson, come sta? ultime notizie Video, auto distrutta: l'Halo lo salva. Bruttissimo "botto" per il pilota svedese al termine del rettilineo sul circuito di Monza(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:22:00 GMT)

Incidente choc : automobilisti incolonnati per ore. Ma Ikea escogita il piano ‘b’ : A causa di un terribile Incidente rischiavano di passare davvero tante ore bloccati nelle loro auto. Così Ikea ha deciso di aprire le proprie porte e ospitare circa 200 automobilisti, mettendogli a disposizione i letti presenti nel negozio. È accaduto nell’Essex, si legge sul ‘Mail online’. Il generoso gesto della multinazionale svedese è stato elogiato sui social e le foto dei viaggiatori hanno fatto il giro del web. ...