Il Senato Usa approva la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema

Senato Usa approva nomina Kavanaugh : 22.50 Il Senato Usa, con 50 voti a favore e 48 contrari, ha approvato la nomina di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. L'ok giunge proprio mentre un gruppo, che protestava contro la nomina del giudice, era allontanato dalla polizia. Una nomina controversa questa, dal momento che nelle ultime settimane 3 donne accusavano Kavanaugh di abusi e aggressioni sessuali ai loro danni risalenti agli anni '80. Kavanaugh era stato scelto da Trump. ...

Corte suprema Usa - Kavanaugh verso la conferma : primo ok del Senato : Il Senato Usa, controllato dai repubblicani, ha approvato con un voto procedurale la chiusura del dibattito sulla nomina alla Corte suprema del giudice Brett Kavanaugh, nella bufera per le accuse di ...

Usa - ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh : ora il voto in Senato. Ma repubblicano chiede il rinvio : Brett Kavanaugh passa il primo esame. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina alla Corte suprema del giudice conservatore, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato. Si sono espressi a favore i repubblicani, contro i democratici. Il voto sulla nomina del conservatore, scelto dal presidente Donald Trump, avviene un giorno dopo davanti ...

Brett Kavanaugh - prima accusatrice parla davanti al Senato : “Credevo mi avrebbe violentata. Ricordo le risate sguaiate” : Milioni di telespettatori negli Stati Uniti si sono raccolti davanti alla tv, a casa, nei bar e in altri luoghi pubblici, per seguire l’audizione di Christine Blasey Ford, la prima donna ad accusare di aggressione sessuale Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema, davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Una testimonianza fondamentale, quella della Ford, che ha portato alla denuncia di altre due donne che ...

Molestie - l'accusatrice di Kavanaugh in Senato : "Pensavo mi uccidesse" - : Christine Blasey Ford, la prima donna che ha puntato il dito contro il giudice indicato da Trump alla Corte Suprema, ha testimoniato davanti alla commissione Giustizia del Senato Usa. Lui: "Calunnie"

Usa - accusatrice di Kavanaugh al Senato : 17.21 "Ho creduto che mi avrebbe violentata". Inizia così la deposizione della docente di psicologia 51enne,Christine Ford davanti alla commissione giustizia del Senato americano, trasmessa in diretta tv. La donna accusa il giudice della Corte Suprema,scelto da Trump, Brett Kavanaugh, di averla chiusa in una stanza durante un party del liceo, nel 1982,provando a toglierle i vestiti "Sono terrorizzata,ma penso che sia un mio dovere civico ...

Kavanaugh testimonia in Senato - Trump : 'Giorno storico per gli Usa' : Riferendosi alle testimonianze, previste in Senato, del giudice nominato alla corte suprema, Brett Kavanaugh, e di Christine Blasey Ford, la donna che lo accusa di aggressione sessuale, il presidente ...

La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato americano : Christine Blasey Ford, la donna che ha accusato di violenze sessuali il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh, scelto dal presidente Donald Trump, sarà ascoltata giovedì 27 settembre dalla commissione Giustizia del Senato. La commissione è l’organo che dovrà decidere se The post La donna che ha accusato di violenza sessuale il candidato giudice alla Corte Suprema americana Brett Kavanaugh sarà ascoltata dal Senato ...

