Formula 1 | GP Giappone | pole Hamilton Raikkonen quarto | Vettel da nono ad ottavo per la

Formula 1 - GP Giappone. Vettel dopo le qualifiche : 'Potevamo essere degli eroi - ora sembriamo idioti' : "Potevamo sembrare degli eroi per una scelta geniale, invece ora sembriamo degli idioti". Così Sebastian Vettel dopo le complicate qualifiche in Giappone , dove il tedesco della Ferrari non è ...

Formula 1 : pole Hamilton nel Gp Giappone : 9.25 Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp del Giappone. Il leader del Mondiale (80.ma pole in carriera,8.a stagionale) anticipa la pioggia nella Q3 e precede il compagno di Bottas e la Red Bull di Verstappen.Male le Ferrari che hanno pagato qualche incertezza nella scelta delle gomme:quarto Raikkonen e addirittura nono Vettel, autore peraltro di un errore nella Q3. Nella Q1 eliminati a sorpresa Alonso e Hulkenberg,mentre ...

Formula 1 - GP del Giappone le qualifiche in diretta live : Pioggia e tanto vento nell'ultima sessione di prove libere a Suzuka , dove non si è girato molto e comunque Lewis Hamilton ha chiuso anche in questa occasione con il miglior tempo. Il pilota ...

Formula 1 - GP Giappone : Hamilton - sintonia perfetta con la Mercedes : già nella dimensione Fangio Lewis Hamilton , proiettato verso il quinto titolo. Lo ha dimostrato anche a Suzuka, costantemente primo in entrambe le sessioni di libere. Veloce e in perfetta sintonia ...

Formula 1 - GP Giappone. Vettel : 'Non siamo molto veloci - sarà dura ottenere la pole' : Un quinto ed un terzo tempo per Sebastian Vettel nelle prove libere del GP del Giappone . Il pilota della Ferrari ha commentato così il suo venerdì: "Sono soddisfatto, è stato un venerdì più ...

Formula 1 - GP Giappone : a Suzuka le libere sono di Hamilton. Vettel terzo nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 08:37 5 ott # Driver Time 1 HAMILTON 1:28.217 2 BOTTAS 1:28.678 3 Vettel 1:29.050 4 VERSTAPPEN 1:29.257 5 RAIKKONEN 1:29.498 6 RICCIARDO 1:29.513 7 OCON 1:30.035 8 ...

Formula 1 - GP Giappone : Red Bull pronta a insidiare Ferrari e Mercedes : Hanno sofferto e non poco, Ricciardo e Verstappen al Gran Premio di Russia, quando sono stati costretti a partire in fondo allo schieramento [VIDEO] per le penalita' inflitte alla Red Bull in to ai cambi effettuati ad entrambe le power unit. Anche se i due piloti sono stati protagonisti di un'ottima e spettacolare rimonta Verstappen si è piazzato al quinto posto, mentre Ricciardo al sesto, è innegabile che non gli sia piaciuto affatto vedersi ...

