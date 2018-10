Roma | manifestazione a Montecitorio per di no a bimbi in carcere

Roma : anche Legambiente a manifestazione ‘No Tmb Salario’ : Roma – Crescono le adesioni alla manifestazione ‘No Tmb Salario’ promossa dall’Osservatorio permanente municipale per il prossimo 6 ottobre. anche Legambiente fa sapere che sabato sara’ presente alle 15,30 in via Salaria 981, davanti all’ingresso dell’impianto. “Saremo alla manifestazione convocata contro il Tmb Salario che le amministrazioni comunali promettono di chiudere, ma che si riempie ...

Quanta gente c’era alla manifestazione del Partito Democratico a Roma : Il bacino di piazza del Popolo, stando ai dati forniti dal sito Acme.com, misura tra i 14.000 e i 16.000 metri quadrati. Contando circa 4 persone per metro quadro, stima massima di persone che possono stare in piedi nella micro-area presa in considerazione, una piazza del Popolo completamente libera può contenere tra le 56.000 e le 64.000 persone, dunque una cifra inferiore rispetto a quanto annunciato ieri dal palco.Continua a leggere

Manifestazione a Roma - Delrio : "Pd rappresenta l'Italia che ama il lavoro" : "Noi tifiamo per l'Italia. Il Pd vuole rappresentare il Paese che ama il lavoro". Così Graziano Delrio a margine della Manifestazione di Piazza del Popolo a Roma.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Pd - manifestazione contro il Governo a Roma (1 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: manifestazione contro il Governo . Terrorismo mediatico. Festa di addio al celibato: un morto. La domenica sportiva. (1 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere

Pd manifestazione contro Governo/ Ultime notizie - 70 mila a Roma : Martina - "Di Maio cameriere di Berlusconi" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:28:00 GMT)

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Manifestazione del Pd a Roma - Martina contro Di Maio e Salvini : “Non si governa con l’odio - vergogna” : Il segretario del Pd Maurizio Martina è intervenuto dal palco di piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la Manifestazione del partito democratico contro il governo: "Avete dato una lezione a tutti noi. Questa e la piazza del risveglio democratico, è la piazza della speranza, del cambiamento, della fiducia, dell'orgoglio, del futuro". Presenti 50mila persone per gli organizzatori.Continua a leggere

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . 'Mi sembra una buona ripartenza non solo ...

