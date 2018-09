DIRETTA Inter-Cagliari risultato live 1-0 streaming video Dazn | Candreva spreca | Sau

Inter-Cagliari 1-0 : risultato e cronaca in DIRETTA live - Serie A 2018/2019 : Inter-Cagliari, 7ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juve-Napoli 3-1 - Mandzukic e Bonucci mandano in fuga i bianconeri - La classifica Inter-Cagliari 0-0 - la DIRETTA : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

Inter-Cagliari alle ore 20.30 La DIRETTA Icardi in panchina - c'è Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

Inter-Cagliari - formazioni e DIRETTA dalle 20 - 30 : A San Siro arrivano i rossoblù di Maran. Spalletti: "Inizia una settimana verità". Juventus-Napoli, la diretta Roma-Lazio 3-1 Serie A, risultati e classifica

INTER-CAGLIARI 2018 : DIRETTA - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A INTER-CAGLIARI oggi. Formazioni INTER-CAGLIARI. Diretta INTER-CAGLIARI. Orario INTER-CAGLIARI. Dove posso Vederla? Come vedere INTER-CAGLIARI Streaming? INTER-CAGLIARI 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Conclusa la sesta giornata di Serie A, la classifica recita Juventus prima a punteggio pieno seguita da Napoli secondo e Sassuolo terzo. Nella prossima giornata ci sarà […]

Inter-Cagliari alle ore 20.30 La DIRETTA Spalletti cerca risultato e gioco : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

