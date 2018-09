Ingv | si dimette pure il responsabile anticorruzione Il capo dell’ufficio legale | ‘Se

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 settembre 2018) Dopo la direttrice del Dipartimento Terremoti sianche il garante dell’. E intanto, si apprende che ilAffari Legali a conoscenza di possibili illeciti non li denunciava perché “sennò mi mandano a raccogliere le olive”. Non c’è pace per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che subisce un altro scossone a distanza di una manciata di giorni. Il 5 settembre, come anticipato dal fattoquotidiano.it, ha lasciato l’incarico per “mancanza di trasparenza” Daniela Pantosti, da due anni adel Dipartimento più delicato e importante dell’Istituto. Ieri si è appreso che anche il garante del Piano triennale, Gianluca Valensise, ha presentato le sue dimissioni e in circostanze tali da confermare la sensazione che un vaso di Pandora vada scoperchiandosi: Valensise era stato nominato poco più di ...