Napoli | donna si lancia dal quarto piano | in gravi condizioni | ma non in pericolo di vita

Esplosione in casa a Napoli : muore una donna che aveva ricevuto lo sfratto - feriti i figli : 16.50 - Quando stamattina l'ufficiale giudiziario ha bussato per notificare lo sfratto, la donna poi morta nell'Esplosione dell'appartamento di Via Don Minzoni avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa: non era la prima volta che lo faceva secondo la stampa locale. Anche uno dei due figli feriti, di 34 e 37 anni, aveva espresso nei giorni scorsi ai vicini di casa la sua forte contrarietà all'imminente sfratto.Verso le 11:30 di stamattina, ...

Napoli - esplode appartamento : muore donna di 52 anni - gravi i due figli. Oggi in programma lo sfratto : L’esplosione avvenuta in via don Giovanni Minzoni, nel quartiere Pignasecca a Napoli ha causato un morto e due feriti gravi. La vittima è una donna di 52 anni che abitava nell’appartamento in cui è avvenuta l’esplosione, probabilmente causata da una bombola del gas. I feriti sono i due figli della donna, di 37 e 34 anni, uno trasportato all’ospedale in codice rosso. Da quanto si apprende, Oggi era in programma ...

Esplosione Napoli - muore donna. 2 feriti : 14.09 Una donna è morta e i suoi due figli sono in gravi condizioni, a Napoli, per l'Esplosione di una bombola di gas o di una caldaia in un appartamento. La vittima aveva 52 anni. E' accaduto nel quartiere popolare della Pignasecca, quando l'ufficiale giudiziario è andato a eseguire lo sfratto dell'abitazione. Non è ancora chiara la dinamica, ma testimoni riferiscono che uno dei figli aveva manifestato la volontà di non andarsene e minacciava ...

Napoli - proiettile vagante ferisce una donna affacciata al balcone : tragedia sfiorata : La camorra torna a mettere paura per le strade di Napoli. [VIDEO] Un'altra stesa si è verificata lunedì 3 settembre e per poco, probabilmente per una buona dose di fortuna, il fatto gia' abbastanza grave non si è trasformato in una vera e propria tragedia. Una donna cinquantunenne, Anna Celentano, infatti, è stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul suo balcone di casa nella zona di Vicaria Vecchia. Inevitabilmente, come ...

