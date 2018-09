Di Maio : oggi il decreto Genova al Quirinale. Rebus sulle coperture. Il governo : ci sono : È stato scritto tanti giorni fa ed è pronto' ha detto il vicepremier - È stata data una interpretazione che il ministero dell'Economia voleva fermarlo, in realtà entro stanotte la ragioneria dovrebbe ...

Decreto Genova - Di Maio “Oggi al Quirinale”/ Ultime notizie - ribadisce “Autostrade fuori dal nuovo ponte” : Decreto Genova, coperture ok “Oggi in Quirinale”. Ultime notizie, il capoluogo ligure pronto a riemergere con l'approvazione del Decreto straordinario dopo il crollo del Morandi(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Di Maio : 'Deficit al 2% non è tabù. Decreto ponte Genova oggi al Quirinale' : Se serve altro, facciamo deficit positivo che pagheremo nei prossimi anni, visto che le nostre misure faranno crescere l'economia oltre quello che prevedono i tecnici'. Reddito di cittadinanza. E sul ...

Di Maio : soglia del 2% di deficit non è tabù | E sul dl Genova : entro oggi al Quirinale : "Non è una sfida a fare deficit, ma a mantenere le promesse tenendo in ordine i conti e lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia migliore" Lo ha detto il vicepremier, che su Genova rassicura: "E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto".

Decreto Genova - Di Maio : Oggi al Quirinale. Il nuovo ponte? Autostrade non metterà una pietra : Dopo le tensioni e i rimpalli di responsabilità tra ministeri di ieri per il Decreto Genova dovrebbe essere questione di ore. Ad assicurarlo di prima mattina è il vicepremier Luigi DI Maio, in una intervista radiofonica. In giornata al Quirinale "In giornata il Decreto va al Quirinale, deve andare al Quirinale. E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto", dice Di Maio a alla trasmissione Circo Massimodi radio capital. "E' stata data una ...

M5S Luigi Di Maio : Decreto Genova oggi a Quirinale : Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio Capital alla trasmissione Circo Massimo parlando del Decreto Genova - la relazione della Commissione sul crollo del ponte di Genova ci apre una prateria per revocare la concessione a Autostrade, perché ci dice che aveva la responsabilità del ponte.--A Radio Capital il vicepremier Di Maio assicura : oggi il Decreto Genova sarà al Quirinale. "Ieri c'è stata la relazione finale sul ponte, che è inquietante. Ci ...

Di Maio a Radio Capital 'Sul deficit il tetto dell 1 - 6 sarà sforato. Decreto per Genova oggi al Quirinale' : 'Autostrade è responsabile del crollo del Ponte Morandi a Genova, per questo non parteciperà alla ricostruzione. La relazione della Commissione di indagine ci apre una prateria per la revoca della ...

Oggi Lega - Forza Italia e Fdi sarebbero maggioranza. E Di Maio lo sa : Gli incontri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi potrebbero anticipare il ritorno al potere della cara vecchia coalizione di centrodestra

Mario Monti - bastonata a Luigi Di Maio : 'Se l'Italia oggi è messa così male...' : Interviene a gamba tesa nel dibattito già rovente sulla legge finanziaria, l'ex presidente del Consiglio Mario Monti . Lo fa a proposito del tira e molla tra Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria , del quale prende le difese, bastonando invece il vicepremier pentastellato. 'Se l'Italia è messa oggi molto peggio di tanti altri Paesi europei è perché in un passato lontano ...

Olimpiadi 2026 – Di Maio appoggia Giorgetti - Salvini dispiaciuto : le opinioni dei maggiori esponenti politici : Da Di Maio a Salvini: le opinioni dei più importanti esponenti politici sul caso Olimpiadi 2026 L’Italia nel caos dopo la bocciatura di Giorgetti alla candidatura italiana a tre per le Olimpiadi invernali 2026. Veneto e Lombardia non hanno però intenzione di gettare la spugna e cedere a questa decisione che in tantissimi non approvano. Le due regioni vogliono proseguire ed inseguire il loro sogno, anche senza il supporto del ...

Manovra - oggi il vertice decisivo sale la tensione tra Di Maio e Salvini : Comincerà oggi alle 18.30 l'atteso vertice di governo sulla legge di stabilità. Al summit parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un incontro decisivo dopo giorni e settimane di braccio di ...

Manovra - oggi il vertice decisivo sale la tensione tra Di Maio e Salvini : Comincerà oggi alle 18.30 l'atteso vertice di governo sulla legge di stabilità. Al summit parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un incontro decisivo dopo giorni e settimane di braccio di ...

Manovra - Di Maio avverte la Lega : M5S non voterà alcun condono Oggi vertice con il premier Conte : 'Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Oggi il vertice sulla manovra - Di Maio : "I Cinque Stelle non voteranno un condono" : 'Oggi pomeriggio alle 18.30, come sapete, abbiamo un ulteriore incontro' sulla manovra. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte a margine del suo intervento per la riunione regionale dell'Oms. La ...