Napoli vola con Ryanair | 9 nuove rotte da Capodichino per l' estate 2019

Gol Verdi - super Napoli a Torino : l’ex granata fa volare la squadra di Ancelotti [VIDEO] : È un super Napoli quello sceso in campo all’Olimpico di Torino. Dopo ventuno minuti i granata di Mazzarri sono già sotto di due reti. Bella l’azione del gol di Simone Verdi, ex della gara: Mertens si allarga sulla sinistra e pennella un gran cross al centro con il sinistro trovando il mancino di Verdi che dall’altezza del dischetto del rigore batte ancora Sirigu. Napoli in pieno controllo del match, Torino in clamorosa ...

Autoerotismo al volante sulla Tangenziale di Napoli : denunciato imprenditore : Con la sua auto ha intercettato e inseguito una giovane donna per circa 7-8 chilometri allo scopo di compiere atti di Autoerotismo fissandola mentre guidava e mettendo a repentaglio la sicurezza degli ...

Autoerotismo al volante in tangenziale - denunciato un uomo a Napoli : Con la sua auto ha intercettato e inseguito una giovane donna per circa 7-8 chilometri allo scopo di compiere atti di Autoerotismo fissandola mentre guidava e mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti. È successo ieri sulla tangenziale di Napoli dove la sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta ha identificato e denunciato un imprenditore di 40 anni, residente nel quartiere collinare della città.L'episodio ...

Maltempo - temporale a Napoli : tetto vola e due aerei dirottati : Mattina di Maltempo a Napoli. Un temporale ha imperversato dalle 9 sul capoluogo campano, e per il vento forte e i fulmini due aerei che dovevano atterrare all’aeroporto di Capodichino sono stati dirottati su quello di Bari, mentre per altri voli si registrano lievi ritardi. Il vento ha anche scoperchiato il tetto di una palazzina in via del tempio nel quartiere di San Pietro a Patierno, e alcune auto sono rimaste danneggiate dai materiali ...

Vola la Spal : è prima insieme a Juve e Napoli : Partenza alla grande per la Spal che ottiene la sua seconda vittoria in due gare. I ferraresi hanno battuto il

Napoli-Roma - volano gli stracci : AdL attacca - Pallotta replica duro : Il presidente azzurro: "Roma e Liverpool stessa proprietà?". Il numero uno giallorosso: "Ma cosa si sta fumando?"

Leroy Merlin Napoli : orari - catalogo - volantino offerte e indirizzo Giugliano - Afragola e Torre Annunziata : Nell’articolo di oggi ci concentreremo sul Leroy Merlin di Napoli. Troverete infatti tutte le informazioni inerenti agli orari, i cataloghi con le offerte delle settimane, dove trovarli, e gli indirizzi delle sedi di Giugliano, Afragola e Torre Annunziata. Continuate a leggerli per non perdervi nessuna informazione, e per rimanere aggiornati il più possibile sui negozi Leroy Merlin di Napoli. Leroy Merlin Afragola La catena di negozi Leroy ...

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...