Mattarella | i magistrati siano soggetti solo alla legge | non ai media

Mattarella al CSM : "I magistrati rispondono<br> solo alla legge - non alle opinioni correnti" : Al Quirinale si è svolta oggi la cerimonia di Commiato dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e di presentazione dei nuovi componenti. Erano presenti i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ma il momento più atteso è stato ovviamente quello del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presiede anche il Csm. Il Capo ...

Mattarella al Csm : “I magistrati rispondono solo alla legge - non alle opinioni correnti o alle pressioni mediatiche” : “L’attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche né, tanto meno, pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. La magistratura, infatti, non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge“. A dirlo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai vecchi e nuovi membri del ...

Mattarella difende i magistrati : 'è la costituzione a volerli non eletti. Conte d'accordo su caso Diciotti : La regola estesa anche a politici. Salvini: 'ha ragione ho rispettato la legge. Chiuderò porti a scafisti e trafficanti'. Conte con Salvini -

Mattarella : “Nessun cittadino al di sopra della legge. Neanche cariche pubbliche. Magistrati legittimati da Costituzione” : “Nessun cittadino è al di sopra della legge. Nemmeno cariche pubbliche. Magistrati legittimati da Costituzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Nel nostro ordinamento – ha aggiunto – non esistono giudici elettivi: i giudici traggono la loro legittimazione dalla Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge, neppure gli esponenti politici. Il rispetto delle regole è rispetto della ...

Bari - i magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi indagini - anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...

Il monito di Mattarella alla politica : "No alle intromissioni nel lavoro dei magistrati e nel Csm". E chiede di non discriminare le donne : Chi ha pubbliche funzioni "non tradisca l'interesse generale per quello di parte". Soprattutto non ci siano "intromissioni" nel lavoro dei magistrati, nel loro diritto associativo. In ultimo, non si discrimino le donne nel mondo della giustizia. Sergio Mattarella ha parlato oggi ai magistrati (o meglio, ai magistrati ordinari in tirocinio) ma il richiamo del presidente della Repubblica è indirizzato con forza al mondo della politica per ...

L'appello di Mattarella ai giovani magistrati : "Chi ha ruoli pubblici non sia fazioso ma si curi dell'interesse generale" : Chiunque assume una funzione pubblica non deve essere fazioso, non deve curarsi solo della sua parte per cercare consenso elettorale ma deve avere come obiettivo l'interesse generale del Paese. Sergio Mattarella, mentre si appresta a superare la boa della metà mandato, riceve al Quirinale i giovani magistrati ordinari in tirocinio, e rivolgendosi loro parla a tutti coloro che hanno incarichi pubblici con una strigliata contro i ...

Mattarella : difendere diritto magistrati ad associarsi liberamente : Roma, 23 lug., askanews, - 'Va affermato con chiarezza che il diritto ad associarsi liberamente costituisce condizione preziosa da difendere contro ogni tentativo di indebita intromissione'. Lo ha ...