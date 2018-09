Maserati presenta la nuova Ghibli Ribelle | un’edizione limitata a soli 200 esemplari

sportfair

: RT @solomotori: Maserati presenta la serie limitata Ghibli Ribelle - NotessRenting : RT @solomotori: Maserati presenta la serie limitata Ghibli Ribelle - solomotori : Maserati presenta la serie limitata Ghibli Ribelle - NewspressItalia : Maserati : MASERATI PRESENTA LA NUOVA GHIBLI RIBELLE -

(Di martedì 25 settembre 2018) Carrozzeria in colore Neromicalizzato e speciali finiture interne ed esterne. Disponibile in tutte le motorizzazioni: diesel da 275 CV e benzina da 350 CV e 430 CV: ecco laModena, 25 settembre 2018 – L’importanza diall’interno della gammaè ulteriormente sottolineata da unaedizioneche il marchio del Tridente lancerà a partire dal prossimo mese di ottobre. La”,prodotta in seriedi200per i mercati EMEA, offrirà ai proprietari un esclusivo design ed eleganti finiture interne che hanno un denominatore comune: il sobrio e sofisticato colore “Nero” micalizzato, che esalta ulteriormente il design unico della vettura. Questaedizionedellasarà disponibile nelle tre motorizzazioni della berlina sportiva della ...