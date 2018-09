Incontro Trump-Conte | sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l' immigrazione

Usa : Trump - non in programma Incontro con Rohani - 'uomo adorabile' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giallo su Incontro segreto tra gli inviati di Trump e Khamenei : Spiegando che "Washington non insiste nel sostenere una precisa personalità politica per la guida del futuro governo, compreso il premier in carica" Haider Abadi. In particolare l'inviato Usa avrebbe ...

Kim Jong Un chiede nuovo Incontro con Trump : Durante lo scorso weekend, la Corea del Nord ha festeggiato il suo anniversario con una serie di sfarzosi spettacoli per glorificare il 70esimo anno di governo della dinastia Kim, ma non ha ...

Iran - Trump : possibile Incontro Rouhani : 23.15 Il presidente americano Trump giudica "possibile" un incontro con il suo omologo Iraniano, Hassan Rouhani, durante l'Assemblea Generale dell'Onu che sarà nel vivo dal 24 settembre prossimo. Lo ha detto lo stesso Trump parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, dove ha accolto l'emiro del Kuwait.

Papadopoulos : Trump e Sessions approvarono l'idea di un Incontro con Putin in campagna elettorale : Papadopoulos: Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale L'ex consigliere per la politica estera ha collaborato con il procuratore speciale, Robert Mueller, che indaga sulle ingerenze russe e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff di Trump A 24 -RED 17:30 Ap Il ...

Incontro Trump-Infantino : dibattito sui Mondiali 2026 negli Usa : Donald Trump ha incontrato il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, alla Casa Bianca: si è parlato anche dei Mondiali che si disputeranno negli Usa Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, per discutere della Coppa del Mondo nel 2026, che avrà come sede congiunta agli Usa anche Canada e Messico. “Voglio ringraziarvi per essere qui. Lei è una persona ...

“Molto probabile un nuovo Incontro con Kim” - Trump rilancia il dialogo con Pyongyang : Un secondo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un? È «molto probabile». L’ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un’intervista alla Reuters, rilanciata da tutti i media internazionali. Alla domanda sui prossimi passi del dialogo tra i due Paesi, l’inquilino della Casa Bianca ha difeso i risultati del suo sto...

Manley - primo Incontro con Trump. E subito gli propone di usare la Jeep : «Grazie Presidente. Grazie per il suo invito. Il mio nome è Mike Manley, sono l’amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles». Un istante di silenzio. “«uando è sbarcato dal suo Boeing sarebbe dovuto salire a bordo di una Jeep». Questo il biglietto da visita col quale il neo Ceo di Fca si presenta a Donald Trump per la prima volta n...

Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton : E si è contraddetto, visto che fino a pochi mesi fa aveva sostenuto che in quell'incontro si era parlato solo di adozioni The post Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton appeared first on Il Post.

Trump : L'Incontro tra mio figlio e l'avvocata russa totalmente legale - una Fake News dire che sono preoccupato : "Si trattava di un incontro per ottenere informazioni su un avversario, una cosa totalmente legale e sempre avvenuta in politica, che non è servito a nulla". Trump si riferisce agli articoli ...

Trump su un possibile Incontro con l'Iran : Sta a loro : Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui "l'Iran e la sua economia stanno andando molto male, e velocemente! Li incontrerò, o no, non importa. Sta a loro!". ...