Estate | Guardia Costiera | soccorse 107 persone in Friuli Venezia Giulia

meteoweb.eu

: Mare Sicuro e abusivismo, i numeri della Guardia Costiera sambenedettese nell’estate 2018 - rivieraoggi : Mare Sicuro e abusivismo, i numeri della Guardia Costiera sambenedettese nell’estate 2018 - TriesteCafe : Mare sicuro 2018, il report delle'estate della Guardia Costiera -

(Di martedì 25 settembre 2018) Sono 107 ledallaindurante l’operazione Mare Sicuro 2018. Di queste, 85 erano diportisti e 14 bagnanti. Quattro lerecuperate prive di vita, a seguito di malori. Sono i dati diffusi oggi dalla– Direzione marittima di Trieste, riferiti al periodo che va dal 16 giugno al 16 settembre. In totale, sono stati effettuati 10.422 controlli. Durante l’sono state 43 le imbarcazioni assistite dallaper avaria del motore (24), per avverse condizioni meteo (12), per arenamento (5), per incendio (1) o per avaria al timone (1). Per quanto riguarda l’attivita’ di polizia marittima sono stati 85 i verbali amministrativi effettuati per violazioni in materia di diporto (29), di pesca (20), di codice della navigazione (8) e di ordinanze balneari (14). Dieci in tutto le ...