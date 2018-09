Commissione Mit | Aspi non fece la valutazione di sicurezza del Ponte Morandi a

Ponte Morandi - Commissione del Mit : “Autostrade non eseguì valutazione di sicurezza. Ma disse di sì alla Vigilanza” : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l’Italia “non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera”. È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. La Commissione “ha ribadito la propria richiesta” il 31 agosto e “ha appreso che, contrariamente a quanto ...

Ponte - Toninelli proroga Commissione Mit : 17.56 Si "sta valutando l'opportunità, per esigenze operative,di prorogare il termine" dei lavori della Commissione ministeriale sul crollo del Ponte Morandi di Genova, fissato al 14 settembre. Lo ha detto il ministro Toninelli alla Commissione Trasporti della Camera. Slitterà di qualche giorno la relazione finale degli ispettori ministeriali,sarà consegnata "all'inizio della prossima settimana", spiega,e "non ci saranno le firme dei soggetti ...

Crollo ponte - Mit : Santoro si è dimesso da Commissione ispettiva : Roma, 9 set., askanews, - 'L'ingegner Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per ...

Ponte Morandi : Santoro si dimette dalla Commissione ispettiva del Mit : Bruno Santoro ha rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni dalla commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che opera per individuare le cause del crollo del Ponte Morandi. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture in una nota. Il ministero, ringraziandolo per la sensibilità e la professionalità dimostrate, precisa che appena dal 23 marzo scorso Santoro e' dirigente della ...

Crollo ponte Morandi - oggi sopralluogo della nuova Commissione Mit - : Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". ...

Crollo ponte Genova : oggi sopralluogo della nuova Commissione MIT : “Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza, quindi che cosa la commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può fare di sua iniziativa senza chiedere a noi alcuna autorizzazione. Abbiamo avuto un proficuo scambio di informazioni“: lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi al termine della riunione odierna a palazzo di Giustizia a cui hanno partecipato i magistrati che si ...