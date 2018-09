Bill Cosby 'predatore sessuale' : per lui la condanna da 3 a 10 anni di carcere : Roma - L'attore statunitense Bill Cosby, 81 anni , noto anche in Italia per la serie anni Ottanta 'I Robinson', è stato condannato a trascorrere da 3 a 10 in un carcere statale. Il caso riguarda la ...

Molestie - Bill Cosby condannato a 3 anni e 10 mesi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Bill Cosby CONDANNATO DA 3 A 10 ANNI DI CARCERE/ Video ultime notizie - sentenza : "violento predatore sessuale" : BILL COSBY, oggi la sentenza: rischia 10 ANNI di CARCERE. Video ultime notizie, l'attore è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali: i capi di imputazione(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Bill Cosby condannato da 3 a 10 anni : 21.00 L'81enne attore Usa Bill Cosby, noto anche in Italia per la serie anni '80 'I Robinson' è stato condannato a trascorrere da 3 a 10 anni in un carcere Usa. Il caso riguarda la violenza contro Andrea Constand, oggi 45enne, che lo ha accusato di averla drogata e aggredita nel 2004, nella sua casa vicino Filadelfia. Quello non fu l'unico caso. Dagli anni 60 in poi sono una cinquantina le donne che lo hanno accusato di molestie,giovani ...

Bill Cosby dovrà scontare da 3 a 10 anni di carcere : Il giudice lo ha definito un «violento predatore sessuale», dopo la condanna dello scorso aprile per violenze sessuali aggravate The post Bill Cosby dovrà scontare da 3 a 10 anni di carcere appeared first on Il Post.

Bill Cosby condannato a una pena che va dai 3 ai 10 anni di carcere : L'attore americano Bill Cosby, 81 anni, noto anche in Italia per la serie anni Ottanta, "I Robinson" è stato condannato a trascorrere da 3 a 10 in un carcere statale. Il caso riguarda la violenza compiuta ai danni di Andrea Constand, oggi 45enne, che lo ha accusato di averla drogata e aggredita nella sua abitazione nel 2004, vicino Filadelfia.Ma quello non fu l'unico caso. Dagli anni Sessanta in avanti sono una cinquantina le donne che ...