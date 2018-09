La guerra contro gli stranieri

La guerra di Trump contro Pechino : in vigore 200 miliardi di nuovi dazi americani su prodotti cinesi : ... annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro i prodotto di importazione cinese, intensificando cosi' la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo e offuscando ...

Manovra - Di Maio : "Aiuterà ultimi e farà guerra ai potenti". Fiducia a Tria "ma tanti remano contro" : Per me la Pubblica amministrazione deve essere indipendente, ma in questi anni ci ha messo mano la politica". Decreto immigrazione, da limare in Parlamento "Ci sono alcuni punti che non sono nel ...

I vigilanti dei macellai contro gli ultras vegani : in Francia è guerra : Anche i vegani hanno i loro ultras. Lo sanno bene i proprietari della macelleria L'Esquermoise, nel centro di Lille, in Francia, che più volte è stata oggetto di atti vandalici di un gruppo di vegani.A giugno, avevano rotto le vetrine del negozio e qualcuno aveva scritto in rosso, come fosse sangue finto "Stop allo specismo", che indica l'attribuzione di uno status diverso agli animali, rispetto agli uomini. Ma non è l'unico caso nel Paese. Come ...

Frasi sulla guerra : aforismi contro la guerra e a favore della pace tra i popoli : Esistono delle Frasi davvero originali e meno conosciute attraverso le quali tutte le persone comuni riescono a convogliare tutta la volontà di tirar fuori il loro rancore verso la guerra e di dimostrare un sentimento di giustizia in favore della pace tra i popoli. Andiamo quindi a vedere alcune Frasi particolari che parlano di quest’argomento, analizzandole in maniera profonda e cercando interessanti spunti di riflessione. aforismi e Frasi ...

guerra commerciale - Trump imporrà dazi da $200 miliardi contro Cina a partire dal prossimo 24 settembre : Come anticipato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imporrà ulteriori dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina, per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari. I dazi entreranno ...

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla guerra anche contro la cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere

BMW Vision iNEXT : una dichiarazione di guerra contro Tesla : Ci sono molte analogie con il mondo degli smartphone: grande tetto in vetro, realizzato in alluminio e carbonio, colore rosa alla moda... Uscita prevista per il 2021 La BMW Vision iNEXT servirà da ...

Caccia - Wwf : “Domenica parte ufficialmente la guerra contro la fauna d’Italia” : Domenica 16 settembre comincia la guerra contro la fauna d’Italia: dopo le preaperture a inizio settembre che quest’anno hanno interessato ben 14 regioni, partirà in tutta Italia la stagione venatoria 2018/19. L’impatto venatorio non solo è una causa diretta di mortalità e declino di molte specie, ma, aggiungendosi ad altre come cementificazione, perdita di habitat, cambiamenti climatici, incendi, mette a rischio la salvaguardia di specie ...

guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

guerra dazi - 60 aziende Usa si ribellano contro Trump : La Guerra fredda commerciale tra le due prime economie al mondo sta impazientendo non solo le grandi corporation americane, ma anche i mercati finanziari. Le nuove invettive reciproche tra Washington ...

Libia - rapporto Onu : uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini e guerra interna per il controllo del petrolio : Il Panel di esperti delle Nazioni Unite ha appena pubblicato l’ultimo report sulla situazione in Libia (5 settembre 2018, diffuso oggi). A Tripoli la tregua prolungata giusto il 9 settembre a Zawyia dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé sembra destinata a non tenere, visto che nella notte la 7a Brigata ha ricominciato a sparare all’aeroporto di Mitiga, 8 chilometri da Tripoli. Anche uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini – La ...

Siae - Mogol eletto presidente. Sulla riforma del copyright dice : “Siamo in guerra contro le multinazionali che attentano al diritto d’autore” : È Giulio Rapetti in arte Mogol il nuovo presidente del consiglio di Gestione della Siae, la Società Italiana degli Autori ed Editori. Lo affiancheranno, in qualità di consiglieri, Salvatore Nastasi, Roberto Razzini, Claudio Buja e Federico Monti Arduini. La notizia è stata ufficializzata con una nota dalla stessa Siae. Inoltre, Andrea Purgatori è stato eletto presidente del Consiglio di sorveglianza mentre Paolo Franchini è stato confermato ...

Emergency - a Trento al via l’incontro nazionale dal titolo “#diguerraedipace”. Segui la diretta : A Trento, il 7 e l’8 settembre, è in programma l’incontro nazionale di Emergency dal titolo #diguerraedipace, tra dibattiti, conferenze, concerti e spettacoli. La diretta L'articolo Emergency, a Trento al via l’incontro nazionale dal titolo “#diguerraedipace”. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caos in Danimarca - giocatori e staff tecnico in guerra con la Federazione : la Nazionale di futsal in campo contro Galles e Slovacchia : Secondo la stampa danese, i dissapori tra giocatori e Federazione non verranno sanati in tempo per le gare con Galles e Slovacchia: per questo motivo in campo potrebbe andare la Nazionale di futsal La Nazionale di calcio danese giocherà le prossime due partite con giocatori futsal a causa della accesa disputa tra la Federazione (DBU) e i suoi giocatori. I media danesi indicano che la selezione che si scontrerà con la Slovacchia in ...