Ciclismo | il Giro d' Italia 2019 parte da Bologna

Ciclismo : Aru e Yates al Giro Emilia : ANSA, - BOLOGNA, 20 SET - Azzurri come Fabio Aru, Domenico Pozzovivo, Dario Cataldo, ma anche il vincitore della Vuelta Simon Yates, il gemello Adam, i colombiani Carlos Alberto Betancur e Rigoberto ...

Ciclismo - Moscon da Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Con mezza fascia al braccio. Gianni Moscon , Team Sky, vince la 90° edizione del Giro della Toscana battendo allo sprint di Pontedera il francese Romain Bardet , AG2R, e Domenico Pozzovivo , Bahrain ...

Ciclismo - Moscon in forma Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Lo spagnolo proverà a rifarsi domani, giovedì 20 settembre, nella 66° Coppa Sabatini che trasmetteremo in diretta, dalle 14:45, su Repubblica Tv Sport . Tags Argomenti: Ciclismo Giro della Toscana ...

Ciclismo - Bardet - Landa e Moscon lottano per Giro della Toscana e Coppa Sabatini : Per questo motivo le gare a ridosso della corsa austriaca acquistano un valore ancora maggiore, richiamando grandi nomi, tutti sotto contratto con squadre del World Tour, le migliori al mondo. Ben ...

Ciclismo - Giro di Toscana 2018 : altro test per gli scalatori in vista della rassegna iridata. Gianni Moscon pronto a dare spettacolo : Tra le tante corse in programma ad una settimana dai Mondiali di Ciclismo su strada ad Innsbruck non poteva mancare il Giro di Toscana 2018, giunto quest’anno alla novantesima edizione. Cambia il “format” della gara ciclistica per questa stagione, passando da corsa a tappe ad una classica che si disputerà dunque in un solo giorno, mercoledì 19 settembre. Il percorso, con partenza e arrivo nella località di Pontedera per un ...

Ciclismo - Giro 2019 : cronometro finale con arrivo all’Arena di Verona. Nel 1984 corsa a Francesco Moser - nel 2010 a Ivan Basso : L’ANSA anticipa tutti ed annuncia la località di arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2019: confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che volevano Verona quale candidata per ospitare la frazione conclusiva della 102ma edizione del GT italiano. Come nel 1984 e nel 2010, la suggestiva location sarà l’Arena della città scaligera. Il 2 giugno 2019 la corsa Rosa si concluderà dunque con un cronometro ...

Ciclismo - Giro di Toscana 2018 : programma - orari e tv : Mercoledì 19 settembre si svolgerà il Giro della Toscana. Rispetto alle passate edizioni, quest’anno la corsa si svolgerà in un’unica giornata, quindi come una classica. I corridori affronteranno un percorso di 198 km con partenza e arrivo a Pontedera, caratterizzato dalla salita del Monte Serra, da ripetere tre volte, e che renderà la gara dura e spettacolare. La partenza della corsa è fissata alle 11.20, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.05 ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Sono uscito dal Giro completamente demolito’ : Ormai all’inizio della terza ed ultima settimana di Vuelta Espana si può gia' tracciare un bilancio sulla corsa di Fabio Aru. [VIDEO] Per il capitano della UAE Emirates si trattava di uno snodo cruciale, non solo per la stagione, ma per l’intera carriera. Dopo un paio di stagioni altalenanti e il flop del Giro d’Italia, la Vuelta doveva essere il momento della rinascita, ed invece Aru è rimasto bloccato ad un livello di prestazioni del tutto ...

Ciclismo - il Giro d'Italia evita Roma : Il Giro d'Italia del 2019 prende corpo. Sarà un Giro nostrano: si partirà difatti da Bologna, niente follie estere stavolta, ma solo Italia. Sarà Bologna la dotta a dare il via alla corsa il prossimo ...

Ciclismo - Giro del Valdarno - stop davanti alla Bekaert per solidarietà. Vince Ravanelli : LA CRONACA: Prima vera fuga della giornata quella di Ratto che transitava da solo al 1° passaggio da Figline , Km 49, con un minuto di vantaggio sul gruppo. Raggiunto Ratto la corsa lungo gli otto ...

Ciclismo - Dopo la delusione al Giro D'Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : 'posso puntare al massimo' : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro D'Italia Fabio Aru torna alla ...

Ciclismo – Dopo la delusione al Giro D’Italia - Fabio Aru vuole la Vuelta di Spagna : “posso puntare al massimo” : Fabio Aru si pone importanti obiettivi in vista della Vuelta di Spagna, il corridore della UAE Emirates pronto a conquistare la corsa spagnola Dopo la delusione al Giro d’Italia Fabio Aru torna alla carica e Dopo la grande delusione al Giro d’Italia non vede l’ora di rifarsi in occasione della Vuelta di Spagna. La corsa spagnola, al via il 25 agosto da Malaga, avrà tra i pretendenti alla vittoria finale anche il Cavaliere ...

Ciclismo - Geraint Thomas : “Sky è la mia famiglia - rimarrò qui. E ora mi concentrerò sul Giro d’Italia” : Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in ...

Ciclismo - niente Como per il Giro degli Allievi : Il sogno di chiudere l'edizione numero 70 del Giro ciclistico della Provincia di Como sul lungolago del capoluogo s'è infranto proprio sul più bello. Proprio a Ferragosto, infatti, il Comune di Como ...