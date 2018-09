Human Rights Now | trent' anni fa lo storico concerto per Amnesty

nuovasocieta

: “Le forze di sicurezza israeliane continuano ad abusare dei bambini palestinesi detenuti in Cisgiordania, mentre il… - rubio_chef : “Le forze di sicurezza israeliane continuano ad abusare dei bambini palestinesi detenuti in Cisgiordania, mentre il… - GUHURA : RT @AnsaSicilia: Mattarella a Siracusa. Cerimonia a Institute for criminal justice and human rights | #ANSA - AnsaSicilia : Mattarella a Siracusa. Cerimonia a Institute for criminal justice and human rights | #ANSA -

(Di domenica 23 settembre 2018) ... con non poca fatica, grande entusiasmo e un pizzico di incoscienza , "non ci spaventava nulla" , ricordano in coro, , a mettere in piedi un evento che resta nella storia degli spettacoli dal vivo e, ...