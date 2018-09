Finisce con un emozionante 2-2 il match del Meazza fra. La gara si sblocca dopo soli 2': bel lancio di Suso, Higuain insacca di destro al volo (primo gol al Meazza in rossonero). Bonaventura raddoppia (20') di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Ghiotta chance per l'(33'): l'ex Pasalic mette a lato da due passi. Palo di Bonaventura e chance fallita da Kessie prima dell'intervallo. L'pareggia a inizio ripresa con Gomez,avanti con Bonaventura (61'),pari beffa di Rigoni al 91'.(Di domenica 23 settembre 2018)