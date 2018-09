Beautiful | anticipazioni americane | RIDGE conosce il giudice Craig MacMuller

tvsoap

(Di domenica 23 settembre 2018) Come già anticipatovi, nelle attuali puntatediForrester è deciso ad assicurarsi una sentenza a favore di Thorne e Katie per la custodia esclusiva di Will: la Logan, nonostante qualche titubanza, è decisa a prendere pieno controllo legale sul bambino, il cui rapporto con Bill si è fortemente deteriorato nell’ultimo anno a causa delle assenze dell’editore (il quale ha fatto scivolare il figlio dietro ad altre priorità, come gli affari o la conquista di Steffy). Katie non vuole impedire all’ex marito di vedere il bambino, ma dovrà essere lei a dettare tempi e modi. Ovviamente ciò ha fatto infuriare Bill, che vede in Thorne una pericolosa influenza e che ritiene voglia solo sostituire la moglie e la figlia morta con una nuova famiglia.si è apertamente schierato con il fratello, pensando che Will avrà una vita migliore lontano ...