Una Fiorentina da urlo | la Spalspappolata | 3-0 I viola volano al 2Â° posto

Serie A Spal - Semplici : «Fiorentina? Serve Una grande prestazione» : FERRARA - "Non mi aspettavo di essere a nove punti, ma i ragazzi hanno mostro di valerli. Ora abbiamo un altro esame importante. Cercheremo di dare continuità, contro una squadra in salute e che si ...

Fiorentina - Una delegazione viola ha omaggiato le vittime del Ponte Morandi : In occasione della trasferta a Genova per recuperare la gara della prima giornata contro la Sampdoria, una delegazione della Fiorentina composta dal club manager Giancarlo Antognoni e dal tecnico Stefano Pioli ha reso omaggio questa mattina alle vittime del Ponte Morandi, crollato a Genova lo scorso 14 agosto. La partita si sarebbe dovuta giocare il 18 agosto e il rinvio ad oggi è legato proprio alla tragedia del crollo del Ponte. I due ...

Live Napoli-Fiorentina 0-0 al 70? Dentro Milik e OUnas - è assedio : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Fiorentina : Una chance per Pjaca? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Ancelotti dovrebbe tornare ai titolari, dubbio Thereau-Eysseric per Pioli(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Sampdoria-Fiorentina alle 19 - i tifosi : 'Una presa in giro - niente stadio' : Genova. 'Per noi non cambia nulla, allo stadio in occasione di Sampdoria - Fiorentina, alle ore 19:00 noi non ci saremo, ed invitiamo ancora una volta tutti i Sampdoriani ad evitare di mettersi in ...

Video/ Fiorentina FortUna Hjorring (2-0) : highlights e gol della partita (Champions league donne) : Video Fiorentina Fortuna Hjorring (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di finale della Champions league di calcio femminile.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:12:00 GMT)

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-FortUna 2-0 - doppietta di Mauro nell’andata dei sedicesimi di finale : Grande inizio per la Fiorentina nella Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi le viola, che erano riuscite ad agguantare il pass per la massima competizione continentale dopo aver vinto lo spareggio col Tavagnacco in seguito all’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia, hanno sconfitto il Fortuna Hjorring per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale e ora possono guardare con ...

Fiorentina-FortUna Hjorring - Champions League calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Questa sera alle ore 19.00 l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro di una partita importante dal punto di vista internazionale. La Fiorentina Women’s FC, infatti, farà il proprio esordio nella Champions League di calcio femminile ed affronterà le danesi del Fortuna Hjorring nell’andata dei sedicesimi di finale. Si tratta della seconda partecipazione delle toscane in questa rassegna dopo aver staccato il biglietto nello ...

