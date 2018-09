Sassuolo-Empoli 3-1 : Caputo illude - poi la rimonta neroverde. Di Francesco : “Morissi oggi se…” : Sassuolo-Empoli- Secco 3-1 in favore del Sassuolo e Empoli al tappeto. Partono bene gli ospiti con il gol del vantaggio firmato da Caputo dopo appena 18 secondi. Poi la rimonta neroverde ad opera dei gol messi a segno da Boateng, Ferrari e Di Francesco. Rinascita totale per Boateng, scopertosi nuovo centravanti grazie all’idea di De […] L'articolo Sassuolo-Empoli 3-1: Caputo illude, poi la rimonta neroverde. Di Francesco: ...

Sassuolo-Empoli - anche ieri polemiche Var : dubbi sul gol di Di Francesco? La FOTO incriminata : Sassuolo-Empoli, proteste da parte dei tifosi ospiti in merito ad un caso da moviola che ha acceso il post partita “Ma il Var non si usa più?” E’ quanto si chiedono alcuni tifosi a seguito di un episodio molto controverso accaduto durante Sassuolo-Empoli di ieri sera. In occasione della rete del 3-1 per i neroverdi infatti, sembra esserci stato un caso da moviola molto delicato. L’Empoli protesta per l’uscita ...

Sassuolo-Empoli - Di Francesco stoppa le polemiche sul caso Douglas Costa : “Devo morire oggi se ho detto una frase razzista” : Intervistato nel post partita di Sassuolo-Empoli, Federico Di Francesco è stato costretto a tornare sull’episodio di domenica scorsa che l’ha visto coinvolto allo “Juventus Stadium”: “Mi ero ripromesso di non parlare più di quell’episodio. Mi è spiaciuto molto il fatto che sui social sono girate delle frasi false. Mi è spiaciuto perché attaccavano la mia persona, sono frasi che sono state lontane dai ...

Il Sassuolo strapazza l'Empoli : Una bella partita tra due squadre che esprimono un ottimo calcio si conclude con la vittoria del Sassuolo per 3-1. Il primo tempo si chiude in parità con la rete inziale di Caputo e la risposta di ...

Empoli ko a Sassuolo : il gol lampo di Caputo non serve - finisce 3-1 / FOTO : Empoli, 21 settembre 2018 - Seconda battuta d'arresto consecutiva per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli , che perde 3-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Gli azzurri non agguantano i ...

Sassuolo-Empoli 3-1 - i neroverdi vincono in rimonta : Caputo porta in vantaggio gli ospiti dopo 18 secondi, mentre Boateng sigla l'1-1. Ferrari e Di Francesco, nella ripresa, consegnano i tre punti a De Zerbi

Sassuolo-Empoli : De Zerbi : “Siamo forti ma questa non è la nostra dimensione” : Al termine dell’incontro tra Sassuolo ed Empoli, i microfoni di Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni del mister dei neroverdi, Roberto De Zerbi. L’ex calciatore del Napoli ha raccontato come sia stato difficile preparare la partita contro gli azzurri, decisa dalla voglia di vincere dei suoi ragazzi: “Incontrare l’Empoli oggi è difficile. È stata una partita difficile da preparare, perché loro tengono il pallone ...

Il Sassuolo a valanga - battuto l'Empoli 3-1 : Il Sassuolo supera l'Empoli 3-1 nel posticipo del venerdì sera della 5 giornata di serie A.Non vuole smettere di stupire il Sassuolo, sempre vincente fino ad ora in casa contro l'Empoli, reduce dalla sconfitta di misura in casa contro la Lazio e a caccia di importanti punti di salvezza.De Zerbi si affida al solito 4-3-3 con Boateng, falso nueve e Di Francesco, titolare dopo la lite con Douglas Costa, schieramento confermato per Andreazzoli con ...

Sassuolo-Empoli - Andreazzoli : “Siamo stati ingenui” : Nel post gara, l’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha sottolineato la mancanza di malizia ed esperienza che servirebbe alla sua squadra: “Dopo un primo tempo così ci si può aspettare di tutto. Avremmo potuto gestire meglio la gara. Dobbiamo crescere; Zajc è stato ingenuo nell’occasione della prima ammonizione, che poi abbiamo pagato alla lunga“. Il tecnico si rammarica anche per il gol dell’1-1, subito ...

Tris del Sassuolo in rimonta all'Empoli : 3-1 e secondo posto : l Sassuolo si gode, anche se solo per una notte, il secondo posto solitario dopo la terza vittoria stagionale ai danni dell'Empoli, costretto a giocare gli ultimi venti minuti in dieci per l'...

Sassuolo d’alta quota - Empoli annichilito : De Zerbi adesso ha le… vertigini : Un Sassuolo da favola: vittoria e secondo posto in classifica alle spalle solo della Juventus Il Sassuolo grida presente! Splendida prestazione questa sera contro l’Empoli per l’anticipo della quinta giornata di campionato. Gli ospiti hanno iniziato subito forte, con la rete di Caputo al primo minuti di gioco, i padroni di casa hanno subito reagito con l’importante pareggio di Boateng al 13′. Dopo ...

Serie A - Sassuolo-Empoli 3-1 : in gol Caputo - Boateng - Ferrari e Di Francesco : Sassuolo nel segno del numero 3: il terzo gol di Boateng in questo campionato regala il terzo successo casalingo ai neroverdi che superano l'Empoli con il punteggio di 3-1. E pensare che gli ospiti ...