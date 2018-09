Parte la campagna Kickstarter del libro Attraverso il Moongate che racconta

Parte la campagna sulla raccolta delle deiezioni canine a Mondovì : "Ricordati che devi pulire!" : sarà questo lo slogan della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono delle deiezioni canine nei luoghi pubblici della città di Mondovì, in provincia di Cuneo. Un'...

Nuovo Teatro Verdi di Brindisi : Parte la campagna per i nuovi abbonati : L'abbonamento «Pensieri e Parole» , 13 spettacoli , ha il costo di 275 euro nel primo settore , 245 euro nel secondo , 200 in galleria . Restano confermate le agevolazioni per gli studenti fino a 25 ...

Brindisi - NUOVO TEATRO VERDI : Parte LA CAMPAGNA PER I NUOVI ABBONATI : L'abbonamento 'Emozioni' include i seguenti spettacoli: 'La musica fa crescere i pomodori', 'Le ba. L'Italia balla dal 1940 al 2001', 'La notte poco prima delle foreste', 'Parenti serpenti, '...

L'entomologo : 'La maggior Parte degli infetti viene dalla campagna' : Questo è quanto risulta sulla scorta degli episodi di cronaca che vedono il territorio Ravennate più colpito rispetto alle altre province , a Cesena i casi di persone infette sono circa 4, . Siamo ...

Genova riParte dal turismo - al via campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

Virtus Roma : Parte la seconda fase della campagna abbonamenti - 20% di sconto : Roma – È terminata ieri la prima settimana di prevendita di #VirtusIsComing, la campagna abbonamenti Virtus Roma per la stagione 2018-19. Fino alle 23:59 di ieri sera, infatti, era possibile usufruire della early bird di lancio “Tiro da tre” che prevedeva lo sconto del 30% su tutte le tariffe. L’iniziativa ha avuto un grande successo, riuscendo a portare circa 500 abbonati in soli 7 giorni. Ed è proprio grazie a questo entusiasmo e alla ...

Basta plastica - Parte campagna Ambiente : 01.50 Troppa plastica in spiaggia e in mare: domani parte la campagna di sensibilizzazione del ministero dell'Ambiente, inserita nella più ampia iniziativa di comunicazione #iosonoAmbiente. Ogni anno nel mondo si producono 300mln di tonnellate di materie plastiche: almeno 8mln finiscono in mare. Una minaccia per specie marine ed ecosistemi, ma anche un rischio per la salute. Gazebo e volantini da Sabaudia a Trieste, dall'Elba a Noto, ...

Napoli - scontro De Laurentiis-Comune : e la campagna abbonamenti non Parte : scontro tra Calcio Napoli e Comune sui lavori in corso al San Paolo e a pagare le conseguenze sono i tifosi azzurri ancora impossibilitati ad acquistare gli abbonamenti per la stagione che va a ...

Ambiente - Parte da Sabaudia campagna contro plastica su spiagge : parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell'Ambiente per sensibilizzare contro l'abbandono della plastica sulle spiagge ...

'#VincoSeSmetto' - la campagna di Udicon e Unc contro la ludopatia Parte da Salerno : ... quello del gioco d'azzardo in Italia, i numeri sono da capogiro, tra i più alti al mondo e con questi dati permettiamo a persone con un problema patologico di avere tutta la comodità possibile per ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Sandro Campagna commenta l’esordio. “Un buon punto di Partenza - ma ora attenzione all’Ungheria” : Sandro Campagna è soddisfatto del debutto del Settebello, che ha cominciato gli Europei battendo nettamente la Germania. “Non è stata una partita facile, perché loro l’hanno messa sul piano fisico“, ha dichiarato il CT, parole riportate dall’Ufficio Stampa della FIN. “Abbiamo avuto una grande forza mentale. Non faccio proclami ma è un buon punto di partenza. Questi ragazzi meritano di essere protagonisti in questa ...