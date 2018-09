Omegna | si rifiutano di affittare la casa a una 21enne sulla sedia a rotelle | “Niente

fanpage

: Non ci sono parole - vcoazzurratv : Non ci sono parole - ossolanews : Omegna, la denuncia di una 21enne ossolana: 'Si rifiutano di affittarmi casa perché sono disabile' -

(Di sabato 22 settembre 2018) Sabrina Vittoni,originaria di Villadossola, si è vista rifiutare unain affitto a causa della sua disabilità. "Hanno detto che non voglionoa persone disabili. Non mi hanno voluto né parlare al telefono né incontrarmi", ha raccontato. Secondo il mediatore dell'agenzia immobiliare coinvolta nella polemica, invece, "la disabilità non c'entra. Quell'appartamento richiederebbe dei lavori troppo costosi per adeguarlo a una persona disabile. Comunque lunedì ci sarà l'incontro tra proprietari e la ragazza".