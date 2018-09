“Lo avete ucciso voi” La morte orribile | tra i banchi di scuola | a soli 14 anni | la

caffeinamagazine

(Di sabato 22 settembre 2018) Una, quella di un ragazzo schiacciato dalla rabbia e dalla vergogna per un mondo che continuava a umiliarlo e farlo soffrire. E che alla fine ha ceduto al peggiore degli istinti, togliendosi la vita nel bagno delladove, per un tragico scherzo del destino, a trovarlo è stata la sorella, che era andato a cercarlo non vedendolo più rispondere ai suoi messaggi. Lui, Bradley John, si era legato una corda al collo e si era impiccato. Inutili i tentativi di soccorrerlo e trasportarlo in fretta e furia in ospedale. A 14, il giovane è morto così, sotto gli occhi di compagni die parenti. Un casoche arriva dal Regno Unito, per la precisione dallacattolica St. John Lloyd di Llanelli, nel sud del Galles. E adesso il padre dei ragazzini chiede le dimissioni del preside, convinto che se fosse stato fatto di più contro i bulli che ...