L’audio di Rocco Casalino | “Senza reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici

ilfattoquotidiano

: [AUDIO] 'Se non trovano 10 miliardi li cacciamo tutti, questi pezzi di....': Rocco #Casalino fa trapelare la minacc… - repubblica : [AUDIO] 'Se non trovano 10 miliardi li cacciamo tutti, questi pezzi di....': Rocco #Casalino fa trapelare la minacc… - repubblica : 'Megavendetta contro il #Mef'. Ecco l'audio di #Casalino che fa esplodere un caso - repubblica : Audio di Rocco Casalino, l'opposizione attacca: 'Conte allontani questa gente indegna' [news aggiornata alle 11:16] -

(Di sabato 22 settembre 2018) “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per ildiil 2019 saremoa farequelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo L’audio di: “Senzaa farministero Economia” proviene da Il Fatto Quotidiano.