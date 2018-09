Genoa | Ballardini annuncia | “problemi in attacco” | la situazione

Genoa - Ballardini : “Piatek è da grande club” : Quarto gol in tre partite di campionato, senza dimenticare il poker realizzato in Coppa Italia in una sola partita col Lecce. L’attaccante del Genoa Krzysztof Piatek è sicuramente l’uomo copertina dalla vittoria del Grifone contro il Bologna. “Siamo all’inizio ma è un giocatore davvero interessante: – commenta a fine partita il tecnico Davide Ballardini – si sta meritando tutti i complimenti che gli ...

Genoa - Ballardini è una furia contro i suoi uomini : Genoa, mister Ballardini sa bene che una prova come quella di ieri non va più replicata, prestazione pessima del Grifone Il tecnico del Genoa Ballardini, non è stato certo soddisfatto dalla prova dei suoi uomini contro il Sassuolo. Un 5-3 non bello per il Grifone, squadra che non può permettersi il lusso di subire 5 reti in trasferta. Ballardini si è sfogato nel post gara facendo chiaramente capire ai suoi uomini la sua insoddisfazione. ...

Sassuolo-Genoa - Ballardini durissimo al termine della partita : Prestazione da dimenticare del Genoa nella gara in trasferta contro il Sassuolo, deluso l’allenatore Ballardini, ecco le dichiarazioni a Rai Sport: “Siamo stati imbarazzanti in quel quarto d’ora, quando sei così poco attento è giusto perdere. Non ho dato colpa alla difesa, siamo stati imbarazzanti rispetto alle posizioni da occupare, siamo stati poco bravi tutti. La poca attenzione e la superficialità hanno fatto quello ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sassuolo squadra ambiziosa - mi aspetto ordine e qualità» : GENOVA - Archiviato l'esordio vincente contro l' Empoli , il Genoa è atteso dalla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo . "Mi aspetto una partita da squadra - ha spiegato l'allenatore ...

Genoa - Ballardini : 'Lapadula?' : Domani c'è la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e Ballardini può contare sul recupero di Favilli: 'Ieri si è allenato e se sta bene verrà convocato'. Gunter invece è ancora in dubbio, oggi ...

Genoa-Empoli - Ballardini commenta così : “ho paura a parlare di Piatek…” : Il Genoa ha vinto contro l’Empoli senza grossi problemi, ecco le parole di Ballardini ai microfoni di Sky: “il pensiero va alla tragedia. Poi ti alleni, ogni giorno fai una strada che ti ricorda e vedi ciò che è successo. Vai avanti con la speranza che le cose vadano meglio in tutti i sensi. Pesanti nella testa e nelle gambe lo siamo stati. Abbiamo giocato contro una squadra bellissima e forte. Quindi complimenti ...

Serie A - Genoa-Empoli 2-1 : Piatek-Kouamé - poi Mraz. Buona la prima per Ballardini : Piatek e Kouamé: l'inizio del Genoa è arrembante. E tutto parte da un facile piattone del polacco al minuto 6, grazie al primo assist di un Criscito già apparso in spolvero. Al 18', ecco il raddoppio ...

Genoa-Empoli - Ballardini commosso : “la testa va alla tragedia” : Esordio in campionato per il Genoa, di fronte l’Empoli, l’obiettivo è iniziare la stagione con il piede giusto. Momento difficile dopo il crollo del ponte Morandi, ecco le indicazioni di Ballardini in conferenza stampa: “la testa ogni tanto va sempre lì perchè non puoi non ricordare quel momento e il dispiacere grande che hanno avuto tante persone. Detto questo, Genova in tante occasioni ha dimostrato di tirare fuori il ...

Genoa - buone notizie dall'infermeria per Ballardini : Genoa che può sorridere per quanto concerne i calciatori acciaccati, importante rientro per mister Ballardini Il Genoa ritrova Medeiros. L'esterno mancino che nella passata stagione si è messo in luce ...

Genoa - buone notizie dall’infermeria per Ballardini : Genoa che può sorridere per quanto concerne i calciatori acciaccati, importante rientro per mister Ballardini Il Genoa ritrova Medeiros. L’esterno mancino che nella passata stagione si è messo in luce sotto la guida di Ballardini, torna a disposizione del tecnico dopo un fastidioso infortunio. La società ha comunicato che Medeiros sarà a disposizione del tecnico e punta alla convocazione per il prossimo weekend, quando il Genoa ...

Genoa - tante soluzioni di uomini e moduli. Unica certezza di Ballardini : difesa a tre : Genova - Una base solida: la retroguardia a tre, che già l'anno scorso era stata il punto di forza rossoblù. certezza difensiva a cui si abbina, però, l'ampia possibilità di variare modulo dalla metà ...

Coppa Italia Genoa - Ballardini : «Pronti a dare il massimo» : GENOVA - "E' la prima partita ufficiale: i fatti prenderanno il posto delle chiacchiere. Non ci saranno Favilli , Romero , Sandro e Medeiros . Riguardo la formazione vale per ora la difesa a 3, con ...

Genoa : Ballardini - finalmente la Coppa : ANSA, - GENOVA, 10 AGO - Vigilia di Coppa Italia per il rinnovato Genoa atteso all'esordio nel terzo turno della competizione dal Lecce. "Si fa sul serio, era ora - ha detto il tecnico B Davide ...

Genoa - netto successo contro l’Albissola : indicazioni per Ballardini [VIDEO] : Altro giro, altra corsa. Davanti ad alcune centinaia di tifosi, il Genoa prosegue i test in vista degli impegni ufficiali. Sotto le Alpi va in scena il derby con l’Albissola forte di tre promozioni. Con l’ultima che ha spalancato ai ‘ceramisti’ le porte della Serie C. Un piccolo miracolo ligure impastato di competenza, lavoro, passione. Un orgoglio per tutta la regione, da ponente a levante. Pure una sorta di Genoa 2, a guardare bene, ...