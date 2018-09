Usa | scoppia il caso Rosenstein | ' voleva registrare Trump'

Vignetta contro Serena : negli Usa e sui social scoppia la polemica : Continua a far discutere il comportamento di Serena Williams durante la finale degli ultimi Us Open, vinta dalla giapponese Naomi Osaka. Le ripetute esternazioni della ex numero uno del mondo contro il giudice di sedia ed il gesto di distruggere la racchetta, dopo aver subito il contro-break nel secondo set, sono diventate una Vignetta a firma di Mark Knight pubblicata sul quotidiano ...

Sembra essere scoppiata una coppia di Temptation Island - quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri a caUsa di una tentatrice…?! : Mentre sono in corso le registrzioni di Temptation Island Vip Sembra essere scoppiata una coppia di Temptation Island, quella formata da Ida e Riccardo. A rivelarlo il sito Gossip Tv Official. “Una nostra utente, oggi, ha incontrato Ida Platano e ci racconta: ‘Ciao! Oggi ho incontrato Ida a Roma, al ristorante. Ha pranzato da sola perché ha litigato con Riccardo al telefono poiché ha contattato la tentatrice (di cui non si conosce ...

Netflix sperimenta l'inserimento di video promozionali tra gli episodi - negli Usa scoppia la protesta : Il binge watching è un termine che gli appassionati di serie tv hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Si tratta della pratica di vedere più episodi di una serie tv senza soluzione di continuità, una sorta di maratona seriale favorita dalla diffusione delle piattaforme di streaming e dai cofanetti di serie tv con tutti gli episodi disponibili.Se un tempo il binge watching si poteva fare acquistando il cofanetto in DVD (o per i più ...

Perché Cina e Giappone potrebbero voltare le spalle al debito Usa facendo scoppiare la bolla dei bond : La maggiore flessibilità sulla curva dei rendimenti annunciata dalla Bank of Japan potrebbe spingere i grandi fondi pensione a riportare a casa i 2.400 miliardi di dollari investiti all’estero. Scatenando conseguenze imprevedibili su un asset, quello obbligazionario, da tempo in bolla...

Pallone spia di Putin a Trump? Scoppia la polemica negli Usa