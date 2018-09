Tim | Vivendi | fiducia in Genish

Tim - Vivendi prepara il contro-golpe e de Puyfontaine cerca sponde nel governo : Quello di Tim sarà un autunno caldissimo. La battaglia senza esclusione di colpi tra il fondo statunitense Elliott " che a maggio scorso si è insediato sulla tolda di comando " e i francesi di Vivendi ...

Tim : SCONTRO TRA FONDO ELLIOTT E VIVENDI/ Gli americani : "Dai francesi affermazioni fuorvianti" : Tim: SCONTRO tra FONDO ELLIOTT e VIVENDI. Gli americani: "Dai francesi affermazioni fuorvianti". La nota molto critica rispetto alle preoccupazioni dei transalpini(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 01:14:00 GMT)

Elliott - aperti a idee Vivendi per Tim : ANSA, - MILANO, 10 SET - Il fondo Elliott critica la "visione di breve periodo" manifestata da Vivendi in occasione del suo attacco alla gestione di Tim ma tende anche la mano al socio francese, ...

Battaglia in Tim - Elliott risponde a Vivendi : "Visione di breve periodo" : MILANO - Continuano le accuse e le repliche al vertice della Tim tra il fondo Elliott - che ha conquistato la cabina di comando dopo una aspra Battaglia - e i francesi di Vivendi. Il fondo americano ...

Tim : fondo Elliott replica ad accuse Vivendi - 'Critiche siano costruttive' : Elliott, il secondo azionista di Tim, risponde a distanza al primo socio, i francesi di Vivendi, che nei giorni scorsi aveva attaccato il fondo statunitense dopo che il titolo in Borsa della compagnia ...

Tim - lunedì cda per discutere asta 5G dopo affondo Vivendi su Elliott : Riflettori accesi sul cda di Tim che si riunira' lunedì per fare il punto sull'asta 5G e sulla partecipazione dell'operatore tlc alla gara da cui il Governo si ripromette di ricavare 2,5 miliardi di euro. Il primo giorno dell'asta che mettera' a disposizione frequenze della banda 700 megahertz per il nuovo sistema tecnologico e' imminente: si tratta del prossimo 13 settembre. La riunione del board arriva dopo lo «scontro» di ...

Tim avanza : l'attacco di Vivendi apre nuovi scenari speculativi? : Ferrari ha aggiunto che in tutto il mondo e in particolare in Italia, i commenti sul funzionamento della governance si fanno nelle sedi opportunità, ossia nei Cda, ma fino ad oggi non ce n'è stato ...

Tim - Vivendi : molto preoccupati - con Elliott gestione disastrosa : Roma, 5 set., askanews, - Vivendi 'è profondamente preoccupata per la gestione disastrosa di Tim da quando Elliott ha preso il controllo del cda all'assemblea del 4 maggio'. Lo afferma la società ...

Vivendi : "Nuova governance Tim sta fallendo" : La nuova governance di Tim sta fallendo : la diffusione di rumors, tra cui quella di un'uscita del Ceo, stanno causando delle disfunzioni che sono dannose per il buon andamento e i risultati di Tim". ...

Vivendi paga Tim. Elliott in Vodafone : L'ultimo chiuda la porta. Vivendi svaluta il suo 23,9% detenuto in Telecom Italia per 512 milioni, su un valore di libro pari a 4,256 miliardi fino a fine dicembre,, portando di fatto da il titolo da ...

